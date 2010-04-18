برنامه هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد که زمان و مکان برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:
دوشنبه 13/2/89
گروه الف:
* تربیت یزد - شاهین اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه نصیری یزد
* کاوه تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهرداری شهر قدس تهران
* پیام خراسان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* پیام مخابرات فارس - شموشک نوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه دستغیب شیراز
* سپاهان اصفهان - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* مس رفسنجان - شهرداری تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان
* اتکا گلستان - داماش لرستان، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان
گروه ب:
* آلومینیوم هرمزگان - مهرکام پارس تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* نساجی قائمشهر - نفت تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* کوثر لرستان - فولاد نوین اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
* داماش گیلان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه عضدی رشت
* پتروشیمی تبریز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز
* مس سر چشمه کرمان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه زینلی سرچشمه
* گل گهر سیرجان - شن سا اراک، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
همچنین برنامه دیدارهای معوقه از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه 8/2/89
* پیام خراسان - اتکا گلستان، ساعت 16:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* کوثر لرستان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
* شن سا اراک - مهر کام پارس تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
