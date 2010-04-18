برنامه هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور اعلام شد که زمان و مکان برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

دوشنبه 13/2/89

گروه الف:

* تربیت یزد - شاهین اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه نصیری یزد

* کاوه تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهرداری شهر قدس تهران

* پیام خراسان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* پیام مخابرات فارس - شموشک نوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* سپاهان اصفهان - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* مس رفسنجان - شهرداری تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان

* اتکا گلستان - داماش لرستان، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان

گروه ب:

* آلومینیوم هرمزگان - مهرکام پارس تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* نساجی قائمشهر - نفت تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر

* کوثر لرستان - فولاد نوین اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی خرم آباد

* داماش گیلان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه عضدی رشت

* پتروشیمی تبریز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز

* مس سر چشمه کرمان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه زینلی سرچشمه

* گل گهر سیرجان - شن سا اراک، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

همچنین برنامه دیدارهای معوقه از هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‍‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه 8/2/89

* پیام خراسان - اتکا گلستان، ساعت 16:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* کوثر لرستان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی خرم آباد

* شن سا اراک - مهر کام پارس تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک