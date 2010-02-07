فضاهای ورزشی استان زنجان سه برابر رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح خانه پیشکسوتان استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر سرانه ورزشی استان بیش از یک متر مربع است، افزود: احداث خانه ای برای پیشکسوتان ورزشی در راستای ارج نهادن به زحمات چندین ساله این قشر است.

وی ادامه داد: این مجموعه با اعتباری بالغ بر 44 میلیون تومان در فضایی به مساحت 100 متر مربع احداث شده است.

رحمانی به پروژه های ورزشی افتتاح شده در دهه فجر اشاره کرد و افزود: 9 پروژه ورزشی با اعتبار شش میلیارد تومان در این ایام به بهره برداری خواهد رسید که با اضافه شدن این فضاها، وضعیت سرانه ورزشی استان بهبود می یابد.

همچنین در این مراسم استاندار زنجان گفت: در حال حاضر 36 تیم ورزشی استان در لیگ برتر حضور دارند و علت این موفقیت، تلاش و حمایت بخش های مختلف است.

محمد رئوفی نژاد افزود: حمایت ها و برنامه ریزی های صحیح مدیریتی و نیز توجه به محوریت قرار گرفتن ورزش در استان و تلاش کلیه ورزشکاران استان، سبب کسب این موفقیتها شده است.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت نهم و دهم به توسعه و پیشرفت ورزش ادامه داد: با ساز و کارهای فراهم شده در سطح استان، به زودی شاهد جهش عظیمی در بخش ورزش استان خواهیم بود که در راستای تحقق این امر، استفاده از کلیه ظرفیت های موجود استان ضروری است؛ به نحوی که باید جایگاه استان از نظر کیفیت سرانه ورزشی بهبود یابد.