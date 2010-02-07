همه مدارس استان لرستان در نوبت صبح دایر بود

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ادامه داد: این در حالی است که در برخی مناطق استان از جمله بخش کاکاوند شهرستان دلفان، ظهر زاغه و شهر اشترینان بروجرد به علت مسدود بودن راه های روستایی مدارس در نوبت صبح تعطیل شد.

وی تصریح کرد: در شهرستان الشتر نیز با هماهنگی که میان فرماندار و مدیر آموزش و پرورش انجام شده بود مدارس نوبت صبح تعطیل اعلام شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه مدارسی که در غیر از موارد یاد شده تعطیل بوده اند غیرمجاز تعطیل کرده اند، یادآور شد: ما هیچ بخشنامه ای مبنی بر تعطیلی مدارس در روزهای برفی نداریم مگر اینکه بر اثر یخبندان سلامتی دانش آموزان در خطر باشد.

ماکنعلی ادامه داد: تعطیلی مدارس در روزهای برف تنها با نظر رئیس آموزش و پرورش و فرمانداری و با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه استان امکان دارد.

این در حالی است که رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان نیز از دستور اکید استاندار لرستان مبنی بر جلوگیری از تعطیلی مدارس خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تصمیم گرفته شده از سوی استاندار مبنی بر اینکه تعداد تعطیلی ها نباید از حد معقول بالاتر رود مدارس امروز در سراسر استان دایر بود.