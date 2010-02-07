طرح استانی کردن انتخابات مجلس با 100 امضا ارائه می شود

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این طرح علیرغم استقبال بسیار زیاد به صورت غیر فوریتی و عادی مطرح خواهد شد تا کار کارشناسی دقیق و بیشتری در کمیسیون شوراها و امنیت داخلی و همچنین کمیسیونهای جانبی بر روی آن انجام شود.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اکثریت مجلس مناسبات کنونی انتخاب نمایندگان مجلس را ناسالم دانست و گفت: کار نمایندگان تا یک مدیر اجرایی تنزل پیدا کرده است و فقط به عزل و نصب مدیران محلی می پردازند.

اسماعیلی راهکار بازگرداندن نمایندگان را به وظیفه اصلی خود را استانی شدن انتخابات عنوان کرد و افزود : با این اقدام نمایندگان شان استانی پیدا کرده و دیگر زد و بندهای قبیله ای و خویشاوندی در تعیین نماینده یک منطقه چندان موثر نخواهد بود.