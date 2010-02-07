راه اندازی ستاد حمایت از نخبگان دانش آموزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از 200 دانش آموز ممتاز، مخترع و مبتکر بسیجی استان در ساری اظهار داشت: این بنیاد با هدف شناسایی مشکلات،تبادل اطلاعات ،ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان مبتکر و فراهم کردن زمینه های رشد و بالندگی در آموزش و پرورش استان تشکیل شده است.

وی گفت : جامعه امروز نیازمند پژوهشگران و نخبگانی است که با تلاش خود راه های مؤثر جهت استفاده بهینه از امکانات را به ما نشان دهند.

فیاضی با بیان اینکه استقلال کشور در گرو خود اتکایی است افزود: با تقویت و حمایت این بنیاد می توان از طریق برنامه ریزی های لازم توسط پژوهش سرا زمینه رشد مخترعان و مبتکران را هموار کرد.

وی طراحی و ساخت ماهواره امید و مصباح دو را حاصل تلاش جوانان بسیجی با ایمان و متدین دانست و اضافه کرد: هر ساله با افزایش حضور چشمگیر مخترعین و مبتکران دانش آموزی در جشنواره خوارزمی و پژوهش سرا مواجه هستیم .

وی گفت : دانش آموزان ممتاز مخترع بسیجی سرمایه های اصلی این ملت و نظام محسوب می شوند.

فیاضی بسیج را میراث گرانبهای امام راحل ( ره ) دانست و گفت : دانش آموز بسیجی باید خلاق و پیشرو در موضوعات علمی ، دینی و سیاسی باشد.

سرهنگ محسن نجیب زاده، مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه کربلای مازندران از برگزاری کنکورهای آزمایشی و المپیادهای مختلف علمی در راستای تقویت علمی دانش آموزان بسیجی خبر داد و افزود: طرح آیه های تمدن نیز از جمله برنامه هایی است که در تقویت تربیت نخبگان علمی اجرا می شود.

وی افزود : تعداد 20 نفر از دانش آموزان بسیجی ممتاز و مبتکر توسط سازمان بسیج مستضعفین کشور اسفند ماه جاری تجلیل می شوند.

در آیین تجلیل سه نفر از دانش آموزان ، پدرام افشار رتبه دوم کشوری تفسیر قرآن ، بهاره اسماعیلی رتبه سوم جشنواره جوان خوارزمی و سارا صالحیان رتبه اول فیزیک کشوری در لیگ علمی پایا به بیان دیدگاه ها و علل موفقیت پرداختند.

در پایان این مراسم از 200 دانش آموز ممتاز مخترع و مبتکر بسیجی مازندران با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.