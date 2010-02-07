به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در چند بخش تخصصی به‌صورت همزمان با حضور اساتید، دانشمندان و دانشجویان قزاقستان، اساتید اعزامی امریکایی، اعضای نمایندگی‌های خارجی و محققان برخی کشورهای همسایه مانند قرقیزستان، روسیه و چچنستان و نیز بلغارستان برگزار شد.

بخشهای مربوطه "مبانی کاربردی زبان و فرهنگ‌شناسی"، "زبان و فرهنگ در آموزش زبان خارجی"، "فردعامل ارتباطات میان فرهنگی" و"روشهای ایجاد ارتباطات میان فرهنگی" برپا شد.

در جلسه عمومی این همایش،سلیمه کونانبایوا رئیس دانشگاه، دکترای زبان شناسی، پروفسور و آکادمیسین، دلاور محمدپور رایزن فرهنگی سفارت ایران، قادر چتین رایزن آموزشی سفارت ترکیه در موضوع نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی، اهمیت در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خاص یک ملت، اخلاقها و ویژگی‌های روان‌شناختی و آداب معاشرت که کم و بیش در آن ملت وجود دارد و در فراگیری زبان خارجی متأثر است سخنرانی نمودند.