نمایشگاه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه در بخش های مختلف مثل عکس ، کتاب ، فیلم و ... برگزار شده و تا پایان هفته جاری در مجلس دایر خواهد بود.

گفتنی است این نمایشگاه توسط نایب رئیس اول مجلس حجت الاسلام ابوترابی افتتاح شد.