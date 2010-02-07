نمایشگاه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه در بخش های مختلف مثل عکس ، کتاب ، فیلم و ... برگزار شده و تا پایان هفته جاری در مجلس دایر خواهد بود.
گفتنی است این نمایشگاه توسط نایب رئیس اول مجلس حجت الاسلام ابوترابی افتتاح شد.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نمایشگاهی از دستاوردهای این حوزه در محل دائمی نمایشگاههای مجلس برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه در بخش های مختلف مثل عکس ، کتاب ، فیلم و ... برگزار شده و تا پایان هفته جاری در مجلس دایر خواهد بود.
گفتنی است این نمایشگاه توسط نایب رئیس اول مجلس حجت الاسلام ابوترابی افتتاح شد.
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