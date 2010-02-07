  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

نمایشگاه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در مجلس

نمایشگاه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در مجلس

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نمایشگاهی از دستاوردهای این حوزه در محل دائمی نمایشگاههای مجلس برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه در بخش های مختلف مثل عکس ، کتاب ، فیلم و ... برگزار شده و تا پایان هفته جاری در مجلس دایر خواهد بود.

گفتنی است این نمایشگاه توسط نایب رئیس اول مجلس حجت الاسلام ابوترابی افتتاح شد.

کد مطلب 1031596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها