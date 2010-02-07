تولیدکنندگان محصولات خود را منطبق با شئونات اسلامی تولید کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه در نشست با اصناف، تولید کنندگان و فروشندگان کالا در استان مرکزی افزود: رعایت اصول ارزش های اسلامی یک وظیفه همگانی است و هم افراد و هم حکومت باید در این زمینه به ترویج خوبی ها و نهی از منکر در جامعه با تولید، رفتارو اقدامات خود کمک کنند.

وی افزود: بازاریان باید در نظر داشته باشند تا با رعایت اصول و ارزش ها هم در تولید پوشاک اسلامی و هم در نحوه نمایش و توزیع آن بیشترین دقت لازم را به عمل آورند تا از اشاعه منکر در جامعه جلوگیری شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز گفت: رعایت شئونات اسلامی یکی از واجبات است و انتظار می رود فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک در استان نیز نسبت به حفظ این شئونات در تولید کالاهای خود اقدام کنند.

حجت الااسلام نعمت الله سرلکیان افزود: سازمان بازرگانی استان و اداره کل تبلیغات اسلامی تلاش می کنند تا حمایتهای خود را در حیطه های کاری مشخص آن سازمان به اصناف ارائه کنند تا تولیداتی مناسب با فرهنگ و شئون اسلامی و ایرانی از سوی آنان به بازار عرضه شود.

یکی از تولیدکنندگان پوشاک استان نیز در این همایش گفت: در صورت حمایت سازمان بازرگانی و دیگر دستگاه های مسئول در استان از تولید کنندگان پوشاک، مردم استان شاهد تولید پوشاک ایرانی و اسلامی خواهند بود تا از این پوشاک بهترین استفاده را صورت دهند.

مسعود رضایی افزود: تولیبد البسه منطبق با شئون دینی و اسلامی از الزاماتی است که تولید کنندگان پوشاک نسبت به آن تعهد دارند و در این زمینه همواره با مسئولان همکاری صورت داده اند.

اصغر عالیخانی رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی ضمن بیان پاره ای از مشکلات در خصوص نظارت و بازرسی صنف تولیدکننده و مصرف کننده در اراک اظهار امیدواری کرد با حمایت و وحدت این اصناف و بازرگانی تحقق بازار اسلامی در استان مرکزی دور از انتظار نباشد.