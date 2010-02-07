آزادی گروگان از چنگال اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

یک شهروند شهرستان نیک شهر که مدت 79 روز قبل توسط اشرار مسلح ربوده و به کشور پاکستان منتقل شده بود، با تلاش و پیگیری های اطلاعاتی - عملیاتی سربان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، آزاد و به آغوش خانواده باز گردانده شد.