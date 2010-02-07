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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

وزارت اطلاعات خبر داد:

آزادی گروگان از چنگال اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

آزادی گروگان از چنگال اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان

یک شهروند شهرستان نیک شهر که مدت 79 روز قبل توسط اشرار مسلح ربوده و به کشور پاکستان منتقل شده بود، با تلاش و پیگیری های اطلاعاتی - عملیاتی سربان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، آزاد و به آغوش خانواده باز گردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات خبر داد : اشرار مسلح در مورخ 27/8/88 این شهروند را از حوزه شهرستان نیک شهر ربوده و قصد داشتند ازخانواده وی به ملغ 500 میلیون تومان اخاذی نمایند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و استفاده ازتوان معتمدین محلی گروگان به سلامت آزاد شد .

کد مطلب 1031599

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