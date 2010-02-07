کاربردی کردن علوم دانشگاهی نیاز اصلی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، آیت الله سید موسی موسوی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان و مدیران آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار داشت: باید برای ایجاد ارتباط بین بازار کار و آموزش در دانشگاه ها، علوم دانشگاهی کاربردی و بر اساس نیاز بازار طراحی و تدوین شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی کشور کاربردی نبودن محتوای تحصیلی و نبود ارتباط مناسب بین نیاز بازار و همچنین آموزشهای ارائه شده در مقاطع مختلف دانشگاهی است که این روند باعث افزایش شمار بیکاران فارغ التحصیل در کشور شده است.

نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان افزود: وضعیت رشته های تحصیلی در دانشگاه ها نیز متناسب با بازار کار نیست و بخش عمده علل بیکاری در جامعه به همین واقعیت باز می شود در حالی که در جوامع پیشرفته مراکز دانشگاهی خود را با نیازهای منطقه ای و بازار خود تطبیق می دهند.

آیت الله موسوی با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص از مراکز آموزش فنی و حرفه ای به عنوان عامل موثر در رفع این ضرورت نام برد و خاطرنشان کرد: استان کردستان در این زمینه بیشترین نیاز را در مقایسه با سایر استان ها دارد و باید با بسیج امکانات و بهره گیری از توانمندی ها این نیاز را به نحو مطلوب و شایسته برآورده کرد.

وی در ادامه با اشاره سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کمبودها و محرومیتهای موجود استان کردستان را ناشی از نوع نگاه های به جای مانده از دوران طاغوت و تحرکات ایادی داخلی استکبار جهانی دانست و بیان داشت: نظام اسلامی کارهای بزرگی برای توسعه این استان و ایجاد اشتغال در کردستان اجرا کرده ولی به رغم همه این تلاش ها بیکاری هنوز در این خطه یک معضل جدی است و باید برای درمان آن چاره اندیشی نمود.

آیت الله موسوی شتاب روند توسعه استان کردستان را بیشتر از سرعت پیش بینی شده خواند و گفت: آموزش فنی و حرفه ای از عوامل موثر در کیفی سازی برنامه های توسعه استان است و باید زمینه برای بهره گیری از این فرصت را در سراسر استان کردستان به نحو مطلوب و شایسته فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان همچنین خواستار توجه بیشتر مسئولان آموزش فنی و حرفه ای به حرفه آموزی در روستاها با هدف جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها شد و عنوان کرد: توسعه اشتغالزایی و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم از جمله عواملی است که زمینه ماندگاری مردم را در روستاهای استان فراهم خواهد کرد.

در ابتدای این دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان نیز گزارشی از روند برنامه های این اداره کل در سال جاری را ارائه کرد.