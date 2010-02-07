به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هیئت وزیران 9 بسته برای اجرای طرح تحول اقتصادی مصوب کرده است، گفت: این بسته ها به دلیل تغییرات قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به لایحه آن باید تغییرکند.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از نهایی شدن بسته حمل و نقل خبر داد و اضافه کرد: بسته حمل و نقل درون و برون شهری که توسط ستاد مدیریت سوخت نهایی شده بود، در کارگروه اصلی طرح تحول اقتصادی تصویب شده است و به زودی ابلاغ می شود.

وی در خصوص بسته سیاستی کشاورزی اظهارداشت: این بسته هنوز در کارگروه تخصصی بررسی نشده، اما روشهای حمایت مناسبی در آن برای این بخش دیده شده است، به نحوی که یارانه های تخصیصی در این بخش کمتر از سال جاری نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته صنعت را به عنوان بسته مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد و گفت: این بسته به صورت مجدد اصلاح شده است که پس از تائید به کارگروه اصلی طرح تحول اقتصادی ارئه می شود.

وی در مورد بسته انرژی و چگونگی تعیین تعرفه های این بخش افزود: با توجه به اینکه متوسط مصرف گاز در 10 سال گذشته 10 درصد، متوسط واردات روزانه گازوئیل و بنزین حدود 20 و 15 میلیون لیتر است، باید تعرفه ها منجر به کاهش مصرف شود.

فرزین تصریح کرد: بسته سیاستی تعرفه های انرژی باید به سمت تعرفه های قیمتی هدایت شود تا جلوی رشد مصرف در این بخش را بگیرد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: بر اساس قانون، قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد، همچنین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین می شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم ، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

معاون اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر همین اساس سه سناریو قیمت موزون، افزایش نداشتن قیمت برق و گاز برای تولید کنندگان و تغییر قیمتها در سه گام تدوین شده که البته هیچ کدام هنوز نهایی نشده است.

وی بسته سیاستهای تجاری و تنظیم بازار را پنجمین بسته مرتبط با هدفمند کردن یارانه ها اعلام و بیان کرد: سیاستهای تنظیمی بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تدوین شده است و بر همین اساس، کارگروه میزان ذخیره سازی را تعیین کرده اما سیاستهای تعرفه ای هنوز در حال مطالعه است.

فرزین از بسته سیاستهای پولی به عنوان ششمین بسته یاد و خاطرنشان کرد: این بسته توسط بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و قرار است به شورای پول و اعتبار ارائه و بررسی شود.

وی افزود: بسته نظام باز توزیع نیز از دیگر بسته های هدفمند کردن یارانه ها است که البته این بسته به دلیل ابهاماتی که در هفته های اخیر مطرح شده به صورت مجدد در حال بررسی است.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی بسته اجتماعی را هشتمین بسته این قانون دانست و بیان کرد: متولی این بسته وزارت کشور است و رئیس جمهوری نیز برای سازماندهی آن دو بخشنامه صادر کرده است.

به گفته فرزین ایجاد ستاد هدفمند کردن یارانه ها در وزارتخانه ها و ستادهای استانی هدفمند کردن یارانه از اهداف بخشنامه های ریاست جمهوری است.

وی نهمین بسته را بسته امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: متولی این بسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ولی هنوز جمع بندی نشده است.

فرزین در ادامه با اشاره به بسته بازتوزیع و منابع تخصیصی به کالاهای اساسی، گفت: در همین راستا بسته ای در خصوص آرد و نان تدوین شده و قرار است در کارگروه اصلی مطرح شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سه ماه پس از ابلاغ، قانون هدفمند کردن باید اجرا شود، گفت: اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌‌ها در کارگروه تحولات اقتصادی تصویب شده است و رئیس‌جمهور نهایی کردن آن را منوط به تصویب هیئت وزیران کرده است.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در خصوص پرداخت نقدی یارانه ها از طریق سیستم بانکی گفت: با بانکها هماهنگی های لازم به عمل آمده است و سرپرست خانوارها باید به افتتاح حساب جهت دریافت یارانه نقدی اقدام نمایند و یا اینکه یکی از حسابهای موجود خود را به دریافت یارانه اختصاص دهد.

فرزین با اعلام اینکه خوشه بندی خانوارها اصلاح می شود، گفت: خوشه بندی اعلام شده از سوی مرکز آمار ملاک باز توزیع یارانه نیست، ولی این به معنای این نیست که این خوشه بندی را کنار بگذاریم و در آینده از آن استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: به هرحال نظام بازتوزیع براساس منابع بازتوزیع آزاد شده است و در سال اول از یک روش عام استفاده می کنیم و حتی ممکن است که کارمندان دولت بر مبنای حقوق یارانه نقدی دریافت کنند.

فرزین تصریح کرد: برمبنای قانون هدفمند کردن یارانه ها به هر خانوار متناسب با سطح درآمدشان یارانه نقدی تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان هدفمند کردن یارانه‌‌ها یک سازمان جدید است و حتما باید از منابع موجود استفاده کند، ادامه داد: اعضای مجمع این سازمان در قانون مشخص شده‌اند اما ریاست این مجمع بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود؛ اینکه زیر نظر کدام وزارتخانه باشد هنوز مشخص نیست اما ارتباط منسجمی با وزارت رفاه خواهد داشت.

معاون وزیراقتصاد درباره رقم 40 هزار میلیارد تومانی که دولت سال آینده از آزاد شدن منابع هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه در نظر گرفته است، اظهارداشت: تا زمانیکه ارقام در مجلس نهایی نشود، نمی‌توان اظهار نظری درباره رقم منابع و همچنین میزان بازپرداخت‌ها انجام داد.

وی ادامه داد: در این باره فردا جلسه‌ای با کمیسیون تلفیق مجلس برای رسیدن به یک عدد واحد داریم؛ با این حال ما برای هر رقمی که مجلس تصویب کند، سناریوی خاصی داریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به این سئوال که نظر کارشناسی دولت برای ارائه رقم 40 هزار میلیارد تومان با وجود صحبتهای نمایندگان مبنی بر غیرقانونی بودن این امر چه بوده است؟ گفت: قطعا این کار بر اساس کارشناسی‌هایی انجام شده است اما اجازه بدهید در این باره با نمایندگان صحبت کنیم که پس از آن اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت اختیار دارد در فرمول 50، 30 و 20 که به ترتیب به خانوار، تولید و دولت متعلق است، 10 درصد جابجایی انجام بدهد، گفت: هر عددی که مصوب بشود در اساسنامه سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها به گونه‌ای دیده شده است که به بنگاههای تولیدی به طرق مختلف مثل کمک‌زیان، وجوه اداره‌ شده، یارانه سود تسهیلات و قیمت تبعیضی یا تعرفه کمکهایی انجام شود.

فرزین در پاسخ به انتقادات برخی خبرنگاران درباره نحوه اجرای این قانون گفت: ما معتقدیم طبقات غنی بیشتر از یارانه‌ها استفاده می‌کنند، زیرا مصرف آنها بیشتر است و حتی ا گر فرض کنیم که به همه افراد کشور به طور مساوی یارانه بدهیم، این به عدالت نزدیک تر است.