نمایشگاه عکس انقلاب در استان ایلام برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد اسلامی شهرستان دهلران بعد از ظهر یکشنبه در این آیین گفت: در این نمایشگاه 40 اثر عکس از تصاویر حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب از عکاسان برتر در معرض دید قرار گرفته است.

عبدالحسین رحمتی هدف از برپایی این نمایشگاه را گرامیداشت ارزشهای انقلاب با زبان تصویر، زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام (ره )، یادآوری روزهای شور و حماسه آغاز انقلاب برای مردم، تعامل جوانان با انقلاب و ارزشهای آن و ایجاد وحدت و تعامل بیش از پیش جوانان با ارزشهای انقلاب عنوان کرد.

وی گفت: این نمایشگاه تا پایان دهه مبارک فجر در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.