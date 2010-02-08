فعالیت هفت هزار واحد صنفی غیر مجاز در شهرستان کرج

کلیم الله فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزیابی عملکرد واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات احتمالی را علت اصلی بازرسی های مکرر از واحدهای صنفی شهرستان کرج اعلام کرد.

وی از شناسایی 240 واحد صنفی متخلف طی بازرسی های ماه گذشته خبر داد و اذعان کرد: متاسفانه عده ای با قانون سازگاری ندارند و برای شهروندان مشکلاتی ایجاد می کنند که شاید تنها بخشی از آن در بازرسی های دوره ای قابل تشخیص باشد.

فریدونی در ادامه گفت: بر همین اساس نمی توان آمار درستی از میزان تخلفات صنفی ارائه کرد اما باید پذیرفت عمده مشکلات مربوط به واحدهای صنفی غیر مجاز است که به صورت پراکنده در شهرستان کرج فعالیت می کنند.

رئیس واحد بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی کرج اضافه کرد: بعد از بازرسی از دو هزار و 700 واحد صنفی در کرج برای 240 نفر از صاحبان واحدهای صنفی پرونده تشکیل شد که برابر با قانون به تخلفات آنان رسیدگی می شود.

وی موضوع 189 پرونده تشکیل شده از 240 پرونده را مربوط به فقدان جواز کسب و 51 مورد را نیز شامل گرانفروشی و عدم درج قیمت اعلام کرد.

اجرای طرح ساماندهی صنوف شهرستان کرج

فریدونی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی صنوف در این شهرستان که در آبان ماه سال جاری آغاز شده است، اظهار امیدواری کرد که بسیاری از مشکلات صنوف فعال در شهرستان کرج برطرف شود.

رئیس واحد بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی کرج با بیان اینکه مردم پل ارتباطی واحدهای صنفی با مجمع امور صنفی هستند، از شهروندان خواست در کنار بازرسی های مرتب این مجمع از واحدهای صنفی، آنان نیز تخلفات، نقطه نظرات و شکایات خود را از طریق حضوری یا تلفنی به اطلاع کارشناسان و بازرسان این مجمع برسانند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

فریدونی از صاحبان واحدهای صنفی که بدون جواز کسب اقدام به فعالیت می کنند خواست در اسرع وقت مراحل قانونی فعالیت خود را ثبت کرده و جواز کسب را دریافت کند، چرا که در غیر این صورت با این افراد برخورد قاطع و قانونی می شود.

در حال حاضر بیش از 50 هزار واحد صنفی در کرج فعال هستند که از این تعداد 36 هزار دارای پروانه کسب و زیر نظر اتحادیه های مختلف فعالیت دارند.