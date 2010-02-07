مکانیزه کردن سیستم ثبت اسناد و املاک ضروری است

ذبیح الله خداییان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد مظلوم واقع شده است، اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ نقش و عملکردی که دارد می تواند در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی موجب رشد و توسعه کشور شود و از این جهت که نقش و جایگاه آن در کشور نزد مردم و مسئولین ناشناخته مانده است با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.

وی با بیان نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در نظام اقتصادی کشور افزود: این سازمان یک دستگاه اقتصادی نیست اما نقش مهمی در اقتصاد جامعه ایفا کرده و بسترساز رشد و توسعه اقتصادی است .

رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان داشت: با اینکه سازمان ثبت یک دستگاه انتفاعی نمی باشد اما با عملیاتی که انجام می دهد منبع درآمدی مهم برای کشور محسوب می شود.

خداییان ادامه داد: نقش درآمدزا بودن این سازمان فقط به درآمدهایی که مستقیما از فعالیتهای آن حاصل می شود محدود نمی شود بلکه زمینه را برای افزایش سایر منابع درآمدی دولت فراهم می کند که از جمله این منابع اخذ مالیات است که در هر کشوری از منابع درآمدی پایدار محسوب می شود.

وی افزود: یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور فساد مالی، اقتصاد پنهان، غیررسمی و زیرزمینی است که نظم و برنامه ریزی اقتصادی جامعه را به هم می زند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان خاطرنشان کرد: در جامعه پولهای سرگردان و ثروتهای بادآورده زیادی است و هر شخصی می تواند در ظرف یک روز میلیاردها تومان خرید و فروش زمین و ساختمان و معاملات دیگری انجام داده و به این طریق ثروتهای نامشروع را وارد چرخه اقتصاد جامعه کند در حالی که اگر کشور دارای ثبت اسناد کارآمد و مکانیزه باشد با شناسایی به موقع این افراد از اعمال ارتکاب آنها که نظم اقتصادی جامعه را مختل می کنند جلوگیری به عمل می آید.

خداییان با اشاره به نقش سازمان ثبت در ابعاد اجتماعی، امنیتی و قضایی بیان داشت: ریشه بسیاری از نزاعها اختلافات ملکی است و بسیاری از پرونده هایی که تشکیل می شود ناشی از عملکرد خلاف قانون بعضی از بنگاه های معاملاتی ملک و اتومبیل است.