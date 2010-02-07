بازار تاریخی اراک در آستانه مرمت اساسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محسن علمدار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بازار اراک یکی از منحصربفردترین بازارهای فعال کشور است که از نظر تاریخی از ارزش های بالایی برخوردر است و در این راستا با تامین اعتبار لازم و اجرای برنامه های مرمت بازارو کف سازی بازار 200 ساله اراک، این بازار هم اینک در آستانه تحولی جدی در فرایند بازسازی قرار دارد.

وی اضافه کرد: برای اجرای عملیات کف سازی بازار تاریخی اراک تاکنون از محل اعتبارات میراث فرهنگی بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده است که این عملیات مراحل پایانی خود را می گذراند.

علمدار در ادامه خاطرنشان کرد: در سال آینده عملیات مرمت و ساماندهی کاروانسراهای بازار نیز آغاز خواهد شد که با اجرای این عملیات زمینه برای بهبود سیمای بازار و نیز افزایش رضایتمندی کسبه بازار فراهم خواهد شد.



وی اضافه کرد:مجموعه بازار اراک شامل موزه خصوصی سلطان آباد، مسجد، آب انبارها، گذرها و 17 کاراوانسرای مختلف است.



علمدار ازدیگر کاروانسراهای موجود در این بخش به کاروانسرای کاشانی، کرمان شاهی‌ها، کتاب فروشی‌ها، فلسطین و صندوق سازها اشاره کرد و گفت: مجموعه بازار اراک به شماره ‪ ۱۲۸۵در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌ است که بر این اساس حفظ، نگهداری و مرمت آن نیازمند توجه همه دستگاه ها و مسئولان است.

معاون حفظ ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی اظهار داشت: مجموعه بازار اراک در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط یوسف خان گرجی در سال ۱۲۲۸ هجری قمری در مرکز بافت تاریخی اراک بنیان گذاشته شد به گونه ای که این بازار در ایام گذشته و در حال حاضر به عنوان نقطه ثقل فعالیت های اقتصادی شهر اراک محسوب می شود.