ملارجبی از کسب سهمیه المپیک سنگاپور بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله حذفی رقابتهای انتخابی تنیس روی میز المپیک نوجوانان سنگاپور علیرضا ملارجبی با نتیجه یک بر 4 مغلوب "فلورین واگنر" از آلمان شد و از دور بازیها کنار رفت.
ملارجبی که در مرحله مقدماتی این رقابتها حریفانی از کویت، تونس و بحرین را شکست داده بود در حالی نتیجه دیدار با حریف آلمانی را واگذار کرد که در ردهبندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، 10 پله بالاتر از او قرار دارد. ملارجبی رنکینگ 210 و حریف آلمانیاش رنکینگ 220 جهان را در اختیار دارند.
سولماز رحمان محمدپور دیگر نماینده کشورمان در رقابتهای تنیس روی میز انتخابی المپیک نوجوانان سنگاپور بود که هر دو دیدار مقدماتی خود مقابل بازیکنانی از کرواسی و بلاروس را واگذار کرده و از دور بازیها کنار رفته بود.
مرحله بعدی رقابتهای انتخابی المپیک نوجوانان 13 تا 15 فروردینماه سال آینده در بانکوک تایلند و به منظور معرفی چهار ورزشکار المپیکی دیگر برگزار میشود.
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