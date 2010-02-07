ملارجبی از کسب سهمیه المپیک سنگاپور بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله حذفی رقابت‎های انتخابی تنیس روی میز المپیک نوجوانان سنگاپور علیرضا ملارجبی با نتیجه یک بر 4 مغلوب "فلورین واگنر" از آلمان شد و از دور بازی‎ها کنار رفت.

ملارجبی که در مرحله مقدماتی این رقابت‎ها حریفانی از کویت، تونس و بحرین را شکست داده بود در حالی نتیجه دیدار با حریف آلمانی را واگذار کرد که در رده‎بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، 10 پله بالاتر از او قرار دارد. ملارجبی رنکینگ 210 و حریف آلمانی‎اش رنکینگ 220 جهان را در اختیار دارند.

سولماز رحمان محمدپور دیگر نماینده کشورمان در رقابت‎های تنیس روی میز انتخابی المپیک نوجوانان سنگاپور بود که هر دو دیدار مقدماتی خود مقابل بازیکنانی از کرواسی و بلاروس را واگذار کرده و از دور بازی‎ها کنار رفته بود.

مرحله بعدی رقابت‏های انتخابی المپیک نوجوانان 13 تا 15 فروردین‏ماه سال آینده در بانکوک تایلند و به منظور معرفی چهار ورزشکار المپیکی دیگر برگزار می‏شود.