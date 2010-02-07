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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

جشنواره خوشنویسی مشق آفتاب در لرستان پایان یافت

جشنواره خوشنویسی مشق آفتاب در لرستان پایان یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جشنواره خوشنویسی مشق آفتاب با معرفی برگزیدگان خود در لرستان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، دبیر این جشنواره ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم پایانی این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: در جشنواره خوشنویسی مشق آفتاب 40 نفر از خوش نویسان سراسر استان شرکت کردند.

آقایی افزود: همچنین در این جشنواره یکی از چهره های برجسته کشور به عنوان داور جشنواره حضور داشت که آثار جشنواره توسط این هنرمند کشوری و دیگر اساتید ممتاز شهرستان بروجرد بررسی و داوری شد.

وی با اشاره به هدف برگزاری این جشنواره، یادآور شد: جشنواره خوشنویسی مشق آفتاب با هدف گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قالب نگارش اشعار عارفانه امام خمینی (ره) و سوره مبارکه فجر برگزار شد.

کد مطلب 1031649

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