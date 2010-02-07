جشنواره خوشنویسی مشق آفتاب در لرستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، دبیر این جشنواره ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم پایانی این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: در جشنواره خوشنویسی مشق آفتاب 40 نفر از خوش نویسان سراسر استان شرکت کردند.

آقایی افزود: همچنین در این جشنواره یکی از چهره های برجسته کشور به عنوان داور جشنواره حضور داشت که آثار جشنواره توسط این هنرمند کشوری و دیگر اساتید ممتاز شهرستان بروجرد بررسی و داوری شد.

وی با اشاره به هدف برگزاری این جشنواره، یادآور شد: جشنواره خوشنویسی مشق آفتاب با هدف گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قالب نگارش اشعار عارفانه امام خمینی (ره) و سوره مبارکه فجر برگزار شد.