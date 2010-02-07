دعوت از مردم رفسنجان برای تعویض سنگ حرم مطهر امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر در رفسنجان، عباس قطب الدینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در رفسنجان اظهار داشت: در کلیه طرح های بازسازی، مرمت و توسعه عتبات در کربلای معلی مردم رفسنجان مشارکت کرده اند که از جمله آنها می توان به سنگ کاری حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع)، سنگ کاری کف و دیوار حرم مطهر طفلان مسلم، احداث دو باب سقاخانه در بین الحرمین توسط مردم انار، تعویض قالی حرم های مطهر عتبات و سنگ کاری خیمه گاه اشاره کرد.

وی افزود: طرح مشارکت در پروژه تعویض سنگ حرم مطهر سیدالشهداء(ع) در کربلای معلی مهمترین دستور کار ما در آینده است.

قطب الدینی با بیان اینکه سهم شهرستان رفسنجان در این طرح 600 میلیون تومان برآورد شده است، افزود: بر همین اساس از یک ماه قبل ستادهایی در شهرهای بهرمان، صفائیه، کشکوئیه، انار و بخش مرکزی رفسنجان به ریاست ائمه جمعه شهرستان شکل گرفته اند که این ستادها در کلیه روستاها نماینده دارند.

معاون اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات رفسنجان با دعوت از مردم ولایتمدار رفسنجان برای مشارکت در این طرح، بیان کرد: این ستادها قبض های ویژه دو هزار و پنج هزار تومانی در اختیا افراد قرار می دهد و تصمیم داریم تا آخر ماه صفر هدایای مردمی را جمع آوری کنیم.

قطب الدینی عنوان کرد: در اجرای طرح مشارکت علوی برای طلاکاری طوق گنبد حضرت علی(ع) مردم رفسنجان حدود 20 کیلوگرم طلا اهدا کردند که این طرح روز 13 رجب امسال افتتاح شد.

وی تاکید کرد: از 55 طرح بازسازی که در نجف اشرف اجرا شده است تعدادی طرح مستقلا با کمک مالی مردم رفسنجان اجرا شده که از جمله آنها می توان به ترمیم و تعویض سنگهای حرم و کاشی کاری معرق ورودی ایوان حرم مطهر، مرمت و بازسازی کتیبه دور و طلاکاری طوق داخل گنبد حرم مطهر، احداث حسینیه حیدری و ساخت و نصب برج روشنایی در اطراف حرم و تامین لوسترهای حرم مطهر اشاره کرد.