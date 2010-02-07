فاز اول مجتمع آبرسانی روستایی براشت در شهرستان بستک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس صبح امروز علیجان صادق پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی در مراسم افتتاح فاز اول مجتمع آبرسانی براشت گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال 83 آغاز شده که به علت کافی نبودن اعتبار موفق به اتمام طرح نشده ایم.

وی افزود: کل اعتبار پروژه 12 میلیارد تومان بود که در فاز اول شش میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه شده است همچنین طول مسیر لوله گذاری 157 کیلومتر است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از فاز اول این مجتمع 25 روستا با 3 هزار خانوار از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شدند.

صادق پور بیان کرد: برای اجرای فاز اول طرح 40 حلقه چاه حفر،4 کیلومتر برق کشی، 4 ایستگاه پمپاژ و 4 کیلومتر راه برای اجرای طرح بهسازی و آسفالت شده است.

وی خاطرنشان ساخت: این مجتمع توان انجام 350 هزار متر مکعب آب دهی را داراست.