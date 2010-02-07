120 طرح عمرانی در طالقان به بهره برداری رسید

بخشدار طالقان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برای اجرای این طرحها بیش از 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی ، استانی و بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

ابوالقاسم مهری افزود: احداث تاسیسات اداری، کشاورزی، صنعتی، خوابگاه دانش آموزی، واحدهای آموزشی، مسکن مددجویان، ترمیم آسفالت و روشنایی معابر، گسترش حمل و نقل عمومی، اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی مناطق روستایی و شهری و آبخیزداری از جمله این طرحها است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرحها زمینه خدمات رسانی بیشتر به 15 هزار نفر از ساکنان مناطق روستایی و شهری بخش طالقان فراهم شده است.

مهری بیان داشت: همچنین با اجرای برخی از این طرحها و اعطای تسهیلات در قالب بنگاه های زود بازده اقتصادی برای 400 نفر از جوانان این بخش اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است.