تامین آب شرب مشکل اصلی بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه است

احمد شبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: بیش از 10 روستا به آب آشامیدنی طرح محرم از 90 روستای بخش مرکزی دسترسی نداشته و مردم بخش به شدت با کمبود آب شرب مواجه هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر مردم برای تامین آب شرب از آب انبارها استفاده می کنند که امیدواریم بتوانیم از طرح محرم برای آبرسانی به اکثر روستاها آبرسانی انجام دهیم.

وی اضافه کرد: با توجه به سابقه طولانی استفاده از آب انبار در استان نظارتهای بهداشتی بر روی آنها برای اطمینان حاصل کردن از قابل شرب بودن آب در حال حاضر وجود دارد.

شیبانی یادآور شد: خشکسالی های اخیر بر مشکلات تامین آب افزوده و لزوم بهرمندی مردم از آب بهداشتی در بخش مرکزی افزایش داده است.

وی با بیان اینکه مردم برای بخش مرکزی برای مصارف غیر آشامیدنی شان از آب چاه ها استفاده می کنند، ابراز کرد: در این بخش چهار دهستان با جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر زندگی می کنند.