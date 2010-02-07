به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش موضوعاتی چون نظریه عدالت رالز، رالز و بحران لیبرالیسم کلاسیک و عدالت اقتصادی رالز و نسبت آن با آراء شهید صدر و شهید مطهری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جان رالز که بسیاری عنوان "فیلسوف عدالت" را بر او می‌گذارند اندیشمندی است که در بستر اندیشه‌های لیبرالیسم به طرح مساله عدالت پرداخته و آن را اولین فضیلت برای نهاد اجتماعی دانسته است.

بر این اساس است که اندیشه‌های او با اقبال و تاثیرگذاری فراوانی در حوزه اندیشه غرب مواجه شده‌اند.

در این همایش حسن سبحانی، حسین کچویان، بهرام اخوان کاظمی، محمد حسین جمشیدی، شهریار زرشناس و امیر حسین ترکش‌دوز به ایراد سخنرانی خواهند پراخت.

این همایش روزهای سه شنبه و چهار شنبه 27 و 28 بهمن ماه در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.