اسپانیا با چک همگروه شد/ آلمان رودرروی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوفا، قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو 2012 امروز در ورشو، مرکز لهستان برگزار شد و طی آن 51 تیم اروپایی در 9 گروه برای کسب مجوز حضور در مرحله پایانی این رقابتها که به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین برگزار می شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
گروه بندی کامل این رقابتها به این شرح است:
گروه A:
آلمان، ترکیه، اتریش، بلژیک، قزاقستان، آذربایجان
گروه B:
روسیه، اسلواکی، جمهوری ایرلند، مقدونیه، ارمنستان، آندورا
گروه C:
ایتالیا، صربستان، ایرلند شمالی، اسلوونی، استونی، جزایرفارو
گروه D:
فرانسه، رومانی، بوسنی و هرزگوین، بلاروس، آلبانی، لوکزامبورگ
گروه E:
هلند، سوئد، فنلاند، مجارستان، مولداوی، سن مارینو
گروه F:
کرواسی، یونان، اسرائیل، لتونی، گرجستان، مالت
گروه G:
انگلستان، سوییس، بلغارستان، ولز، مونته نگرو
گروه H:
پرتغال، دانمارک، نروژ، قبرس، ایسلند
گروه I:
اسپانیا، جمهوری چک، اسکاتلند، لیتوانی، لیختن اشتاین
نظر شما