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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

گروه بندی مقدماتی یورو 2012/

اسپانیا با چک همگروه شد/ آلمان رودرروی ترکیه

اسپانیا با چک همگروه شد/ آلمان رودرروی ترکیه

گروه‌بندی مرحله مقدماتی رقابت‌های یورو 2012 امروز برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات با جمهوری چک هم‌گروه شد و آلمان با ترکیه در یک گروه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوفا، قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو 2012 امروز در ورشو، مرکز لهستان برگزار شد و طی آن 51 تیم اروپایی در 9 گروه برای کسب مجوز حضور در مرحله پایانی این رقابت‌ها که به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین برگزار می شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

گروه بندی کامل این رقابت‌ها به این شرح است:
گروه A:
آلمان، ترکیه، اتریش، بلژیک، قزاقستان، آذربایجان

گروه B:
روسیه، اسلواکی، جمهوری ایرلند، مقدونیه، ارمنستان، آندورا

گروه C:
ایتالیا، صربستان، ایرلند شمالی، اسلوونی، استونی، جزایرفارو

گروه D:
فرانسه، رومانی، بوسنی و هرزگوین، بلاروس، آلبانی، لوکزامبورگ

گروه E:
هلند، سوئد، فنلاند، مجارستان، مولداوی، سن مارینو

گروه F:
کرواسی، یونان، اسرائیل، لتونی، گرجستان، مالت

گروه G:
انگلستان، سوییس، بلغارستان، ولز، مونته نگرو

گروه H:
پرتغال، دانمارک، نروژ، قبرس، ایسلند

گروه I:
اسپانیا، جمهوری چک، اسکاتلند، لیتوانی، لیختن اشتاین

کد مطلب 1031668

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