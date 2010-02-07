اسپانیا با چک همگروه شد/ آلمان رودرروی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوفا، قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو 2012 امروز در ورشو، مرکز لهستان برگزار شد و طی آن 51 تیم اروپایی در 9 گروه برای کسب مجوز حضور در مرحله پایانی این رقابت‌ها که به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین برگزار می شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

گروه بندی کامل این رقابت‌ها به این شرح است:

گروه A:

آلمان، ترکیه، اتریش، بلژیک، قزاقستان، آذربایجان

گروه B:

روسیه، اسلواکی، جمهوری ایرلند، مقدونیه، ارمنستان، آندورا

گروه C:

ایتالیا، صربستان، ایرلند شمالی، اسلوونی، استونی، جزایرفارو

گروه D:

فرانسه، رومانی، بوسنی و هرزگوین، بلاروس، آلبانی، لوکزامبورگ

گروه E:

هلند، سوئد، فنلاند، مجارستان، مولداوی، سن مارینو

گروه F:

کرواسی، یونان، اسرائیل، لتونی، گرجستان، مالت

گروه G:

انگلستان، سوییس، بلغارستان، ولز، مونته نگرو

گروه H:

پرتغال، دانمارک، نروژ، قبرس، ایسلند

گروه I:

اسپانیا، جمهوری چک، اسکاتلند، لیتوانی، لیختن اشتاین