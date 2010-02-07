  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

سبحانی نیا در گفتگو با مهر:

مجلس از تولید اورانیوم با غنای 20 درصد حمایت می کند

مجلس از تولید اورانیوم با غنای 20 درصد حمایت می کند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دستور رئیس جمهور برای تولید سوخت هسته ای با غنای 20 درصد در داخل کشور را مثبت عنوان کرد و گفت: مجلس از این تصمیم دولت حمایت می کند.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: البته وزیر امور خارجه نکته ای را در مصاحبه های اخیر خود مطرح کرده است مبنی بر اینکه مذاکرات مبادله سوخت مثبت بوده و باید منتظر بود و دید این امر با دستور رئیس جمهور  چگونه تناسب خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه به هر حال ضرب الاجل ما دوماه بوده و پایان یافته است گفت: پس از اتمام این ضرب الاجل باید به سمت تولید سوخت می رفتیم و لذا این دستور رئیس جمهور را مثبت دانسته و از آن حمایت می کنیم.

کد مطلب 1031669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها