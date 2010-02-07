مجلس از تولید اورانیوم با غنای 20 درصد حمایت می کند

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: البته وزیر امور خارجه نکته ای را در مصاحبه های اخیر خود مطرح کرده است مبنی بر اینکه مذاکرات مبادله سوخت مثبت بوده و باید منتظر بود و دید این امر با دستور رئیس جمهور چگونه تناسب خواهد یافت.



وی با تاکید بر اینکه به هر حال ضرب الاجل ما دوماه بوده و پایان یافته است گفت: پس از اتمام این ضرب الاجل باید به سمت تولید سوخت می رفتیم و لذا این دستور رئیس جمهور را مثبت دانسته و از آن حمایت می کنیم.

