نگرانی از قراردادهای گوگل با نویسندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، این دادگاه آمریکایی با ابراز نگرانی از اقدامات اخیر گوگل در اینترنتی کردن کتاب‌های نویسندگان اعلام کرد: توافقات گوگل با نویسندگان گیرها و مشکلات زیادی دارد.

این دادگاه از فعالیت‌های گوگل در این زمینه و انتشار کتاب‌های نویسندگان در سرتاسر جهان انتقاد کرد و این قبیل اقدامات را غیر قانونی دانست که "حقوق مولف را نادیده می‌گیرد".

بر اساس اطلاعیه‌ای که این دادگاه صادر کرده، توافقاتی که میان شرکت گوگل به عنوان طرف اول و نویسندگان آمریکایی به عنوان طرف دوم قرارداد‌ها منعقد شده، همه حقوق نویسندگان را مورد توجه قرار نداده و این احتمال وجود دارد که در آینده نیز مشکلات حقوقی زیادی به وجود بیاورد.

کارشناسان بر این باور‌اند که کمپانی گوگل علاوه بر تغییراتی که در این قرارداد‌ها به وجود آورده، به عنوان طرف نخست نسبت به نویسندگان که طرف دوم قرارداد محسوب می‌شوند، دارای امتیازات ویژه‌ای خواهد بود.

گوگل از سال 2005 تاکنون و با وجود انتقادات بیشمار همچنان مشغول اینترنتی کردن کتاب‌های نویسندگان در حوزه‌های مختلف است.



