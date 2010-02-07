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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

طی سال جاری؛

42 هزار نفر از غرب استان تهران به سفرهای زیارتی خارج از کشور رفتند

42 هزار نفر از غرب استان تهران به سفرهای زیارتی خارج از کشور رفتند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت غرب استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری 42 هزار و 599 نفر از شهرستانهای این منطقه برای زیارت عازم کشورهای عربستان، عراق و سوریه شدند.

سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از این تعداد 20هزار و 938 زائر در قالب 551 کاروان به عتبات عالیات مشرف شدند که این رقم تا پایان سال جاری به 23 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: این درحالی است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش سفر نشان می دهد.

حسینی گفت: از این تعداد 20 هزار و 938 زائر غرب استان تهران به صورت هوایی و بقیه به صورت زمینی روزانه به تعداد سه کاروان از مرز مهران عازم عراق شده اند.

وی افزود: همچنین طی این مدت 16 هزار و 570 نفر در قالب 125کاروان در حج عمره و یکهزار و 478 نفر در قالب 12 کاروان عازم سرزمین وحی شدند.

حسینی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری نیز سه هزار و 613 زائر نیز در قالب 63 کاروان عازم سوریه شدند.

مدیر حج و زیارت غرب استان تهران تاکید کرد: مشتاقان به زیارت در عراق باید برای نام نویسی از طریق اینترنت به نشانی www.atabat.haj.irکه از روزگذشته آغاز شده و تا 22 بهمن ماه جاری ادامه دارد مراجعه کنند.

وی گفت: گاهی مشاهده می شود افرادی سودجو با پخش تراکت و اعلامیه قصد نام نویسی برای عتبات عالیات و سوریه را دارند که شایسته است متقاضیان از نام نویسی از طریق این افراد یا شرکتهایی که فاقد مجوز هستند، خودداری کنند.

کد مطلب 1031677

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