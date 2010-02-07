42 هزار نفر از غرب استان تهران به سفرهای زیارتی خارج از کشور رفتند

سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از این تعداد 20هزار و 938 زائر در قالب 551 کاروان به عتبات عالیات مشرف شدند که این رقم تا پایان سال جاری به 23 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: این درحالی است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش سفر نشان می دهد.

حسینی گفت: از این تعداد 20 هزار و 938 زائر غرب استان تهران به صورت هوایی و بقیه به صورت زمینی روزانه به تعداد سه کاروان از مرز مهران عازم عراق شده اند.

وی افزود: همچنین طی این مدت 16 هزار و 570 نفر در قالب 125کاروان در حج عمره و یکهزار و 478 نفر در قالب 12 کاروان عازم سرزمین وحی شدند.

حسینی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری نیز سه هزار و 613 زائر نیز در قالب 63 کاروان عازم سوریه شدند.

مدیر حج و زیارت غرب استان تهران تاکید کرد: مشتاقان به زیارت در عراق باید برای نام نویسی از طریق اینترنت به نشانی www.atabat.haj.irکه از روزگذشته آغاز شده و تا 22 بهمن ماه جاری ادامه دارد مراجعه کنند.

وی گفت: گاهی مشاهده می شود افرادی سودجو با پخش تراکت و اعلامیه قصد نام نویسی برای عتبات عالیات و سوریه را دارند که شایسته است متقاضیان از نام نویسی از طریق این افراد یا شرکتهایی که فاقد مجوز هستند، خودداری کنند.