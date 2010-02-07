القاعده هر گونه ارتباط با گروه الحوثی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبکه تروریستی القاعده با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که هیچ ارتباطی بین این شبکه و شبه نظامیان الحوثی یمن وجود ندرارد.

بر اساس این گزارش، "ابو یحیی اللیبی" از سرکردگان القاعده در افغانستان با اعلام این مطلب در یک بیانیه اینترنتی ادعای مقامهای غربی و دولت یمن را درباره مرتبط بودن القاعده با گروه الحوثی را تکذیب کرد.

وی در بخشی از این پیام گفته است : ما نه با حوثی ها دشمنیم و نه دوست آنان هستیم، با این حال عقاید، اصول، روش و اندیشه های ما متفاوت است.

این سرکرده القاعده طی سال گذشته علاوه بر ظاهر شدن در رسانه های وابسته به القاعده، دهها پیام ویدئویی را نیز در اینترنت منتشر کرده است.

خاطرنشان می شود که عملیات ارتش یمن موسوم به "زمین سوخته" که از یازدهم آگوست سال 2009 بر ضد گروه الحوثی آغاز شده، ضمن گرفتن تلفات زیادی از هر دو طرف، همچنان ادامه دارد.

هم اکنون علاوه بر عربستان، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز به دولت ضعیف "علی عبدالله صالح" (رئیس جمهور یمن) در جنگ علیه حوثی ها و سرکوب مخالفان جنوبی کمک می کنند.