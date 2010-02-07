واکنش به اظهارات یک نماینده/ تکذیب بی توجهی رئیس دانشگاه به دستور وزیر

مهدوی نژاد مسئول دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اظهارات نماینده ملایر در نطق پیش از دستور روز یکشنبه 17 بهمن ماه در خصوص کاغذ پاره خواندن دستورات وزیر بهداشت به شدت تکذیب می شود.

وی اضافه کرد: ابراز چنین جمله ای از سوی دکتر صفی آریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به شدت تکذیب می شود.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: نکاتی که در خصوص کمبود امکانات و ضعف طرح پزشک خانواده از سوی نماینده مردم ملایر عنوان شده است نیز در مبحث جداگانه ای ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: تنها این نکته یادآوری می شود که به تازگی مجهزترین سی تی اسکن استان همدان در شهر ملایر راه اندازی شده است .

یکی از سایتهای خبری امروز اعلام کرد: حسن ونایی نماینده ملایر در نطق میان دستور روز یکشنبه 17 بهمن با انتقاد از نبود تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای حوزه انتخابیه خود تاکید کرد: نبود و کمبود تجهیزات پزشکی و کادر درمانی طرح پزشک خانواده را با شکست مواجه کرده است، ضعف مدیریت استانی نیز مزید بر علت شده است به طوری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دستور مکتوب وزیر بهداشت را کاغذ پاره می‌داند.