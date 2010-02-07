جشن پایان روستاهای بدون آب آشامیدنی در شهر رودان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیجان صادق پور عصر یکشنبه در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی کرگزی از توابع رودان افزود: با بهرهبرداری از پروژه آبرسانی مجتمع کرگزی تمام روستاهای بالای 20 خانوار رودان از شبکه آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.
صادقپور افزود: با بهرهبرداری از این پروژه 84 خانوار با جمعیت 476 نفر از نعمت آب شرب بهرهمند شدند که پایان روستاهای فاقد شبکه آب آشامیدنی محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان میزان عملیات اجرایی پروژه آبرسانی مجتمع کرگزی و سنگبند را اجرای 310 هزار متر لوله گذاری عنوان کرد و افزود: اجرای 800 متر شبکه برق فشار متوسط، احداث مخزن 300 متر مکعبی، حفر یک حلقه چاه به عمق 100 متر، احداث ساختمان با زیربنای 24 متر مربع، 200 متر حصارکشی از دیگر مشخصات پروژه بوده که برای اجری آن 4 میلیارد و 730 میلیون ریال هزینه شده است.
وی افزود: آبرسانی به روستای زرد شمع، دشت صفا، پشته گیش، کرگزی، فنگ بند، کلغور آباد حفر و تجهیز کف شکنی چاهها، توسعه و بازسازی شبکه آب رسانی جغین شمالی، کف شکنی آب روستایی دهاتون از پروژههای آبرسانی در رودان است که در سالجاری عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
معاون برنامهریزی استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه خدمات انجام شده در سالجاری با دوران قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: به همت دولت گامهای مهمی در راستای عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور برداشته شده که نشان از اهتمام جدی دولت در محرومیتزدایی و توسعه همهجانبه دارد.
محمد نصوری با اشاره به بهرهبرداری از مجتمع آبرسانی کرگزی و سنگبند از توابع رودان اظهار داشت: با بهرهبرداری از این پروژه آبرسانی به تمام روستاهای رودان از شبکه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهرهمند شدند و آبرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار زیارتعلی و رودخانه پایان یافته است.
وی افزود: قبل از انقلاب تنها تعداد محدودی از روستاهای هرمزگان دارای شبکه آب آشامیدنی بودند که پس از انقلاب با توجه دولت روند اجرای پروژههای آبرسانی در این استان شتاب گرفته است.
معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان با قدردانی از مدیریت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در اجرای پروژههای آبرسانی بیان داشت: با بهرهبرداری از این پروژه تمام روستاهای رودان دارای شبکه آب آشامیدنی شده و روستاهای فاقد شبکه آبرسانی پایان یافته است.
وی افزود: برخورداری تمام روستاهای رودان از شبکه آبرسانی از دستاوردهای انقلاب است که با همت و تلاش مضاعف دولت نهم و دهم تحقق یافته است.
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