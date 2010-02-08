میزان ولادت در کرج پنج درصد افزایش داشته است

حمیرا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 23 هزار و 108 تولد امسال در این شهرستان ثبت شده است که 11هزار و 319 نفر متولدان دختر و بقیه پسر بوده اند.

وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج درصد افزایش داشته است.

معاون آمار و انفورماتیک ثبت احوال کرج گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و 76 فقره فوت در این اداره ثبت شده است که از این تعداد سه هزار و 32 نفران مرد و دو هزار و 44 نفر زن بوده است.

وی گفت: در همین مدت 15 هزار و پنج فقره ازدواج در این شهرستان ثبت شده که از این تعداد 14 هزار و 475 فقره آن شهری و 530 فقره آن روستایی است.

این کارشناس اضافه کرد: همچنین طی این مدت سه هزار و 913 فقره طلاق در کرج به ثبت رسید که سه هزار و 628 فقره آن در شهر و بقیه در روستاهای این شهرستان صورت گرفته است.

امینی گفت: طی این مدت همچنین 50 هزار و 428 فقره درخواست کارت شناسایی ملی از سوی شهروندان اخذ شده و 47 هزار و 404 فقره کارت شناسایی ملی نیز صادر و تحویل شده است.

براساس آخرین آمار سرشماری 1385 نفوس و مسکن، شهرستان کرج بیش از یک میلیون و 750 هزار نفر جمعیت دارد.