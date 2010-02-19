قاچاق آسان سیگارهای بدون تصاویر هشدار دهنده به کشور

دکتر محمدرضا معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: درج تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکت سیگار از زمان تصویب قانون جامع کنترل دخانیات بنا به دستور مستقیم دکتر احمدی نژاد ابلاغ شد و می بایست طبق این قانون بر روی همه سیگارهای موجود در کشور چاپ شود.

این عضو فعال در عرصه مبارزه با استعمال دخانیات با تاکید بر اینکه وجود این تصاویر موجب کاهش مصرف سیگار در کشور شده، اظهار داشت: میزان تاثیر گذاری تصاویر چاپ شده بر روی پاکت سیگار در مورد غیر سیگاریها و آنهایی که به تازگی اقدام به استعمال دخانیات می کنند بیشتر است اما چندان نمی توان به اثربخش بودن آن در خصوص سیگاریهای حرفه ای امیدوار بود.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) در راستای معاهده کنترل دخانیات برای اینکه مصرف سیگار در دنیا را به حداقل برساند همه کشورهای دنیا را موظف کرده است تا سال 2012 اقداماتی در راستای کاهش مصرف سیگار در کشورهای خود را انجام دهند که بخشی از آن عبارت است از افزایش بالای قیمت سیگار تا سال 2012 و چاپ تصاویر ضد مصرف دخانیات بر روی پاکتهای سیگار.

این تصاویر می بایست هر 6 ماه عوض شود و هر تولید کننده سیگاری که این کار را انجام ندهد محصول او به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و جمع آوری شود.



متاسفانه سیگارهای فاقد تصاویر هشدار دهنده موجود در بازار از سیگارهای تصویر دار گرانتر بوده و نوعی تبلیغ مثبت نیز برای آنها صورت گرفته است به شکلی که عده ای تصور می کنند این سیگارها بهداشتی و سالمتر از سیگارهای دیگر هستند دکتر محمدرضا معدنی

در کشور ما نیز اجرای این بند از معاهده نامه از پنجم مهر 87 آغاز شده و هم اکنون این تصاویر بر روی همه پاکتهای دخانیات که در کشور توزیع می شود اعم از سیگار و تنباکو چاپ شده است.

دکتر معدنی با اشاره به سود کلانی که قاچاقچیان از این طریق کسب می کنند گفت: متاسفانه سیگارهای بدون تصاویر هشدار دهنده موجود در بازار از سیگارهای تصویردار گرانتر بوده و نوعی تبلیغ مثبت نیز برای آنها صورت گرفته است به شکلی که عده ای تصور می کنند این سیگارها بهداشتی و سالمتر از سیگارهای دیگر هستند.

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اهداف پخش کنندگان این شایعه اظهار داشت: این در حالی است که این نوع سیگارها در شرایط غیر بهداشتی و غیر استاندارد تولید می شوند و بسیار بیشتر از دیگر انواع سیگار برای سلامتی فرد مصرف کننده زیان آور است.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی منابع سازمان بهداشت جهانی، مصرف سیگار و مواد دخانی کشورهایی که این تصاویر بر روی بسته های آن چاپ شده 12 درصد کاهش داشته است.