بهره برداری از شبکه آبیاری سد مخزنی هاله در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شبکه آبیاری اراضی پایاب سد مخزنی هاله شهرستان کوهدشت با حضور استاندار لرستان، فرماندار کوهدشت و امام جمعه این شهرستان عصر یکشنبه به بهره برداری رسید.

بنابراین گزارش سد مخزنی هاله بیش از 280 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کوهدشت را تحت پوشش قرار خواهد داد.

طرح شبکه فرعی اراضی پایاب سد مخزنی هاله بیش از 160 هکتار اراضی را تحت پوشش آبیاری غرقابی و همچنین بیش از 120 هکتار از اراضی را تحت پوشش سیستم آبیاری بارانی قرار می دهد.

طرح شبکه آبیاری اراضی پایاب سد مخزنی هاله با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال و در مدت زمان 12 ماه ساخته شده است.

سد مخزنی هاله و شبکه پایان این سد در راستای استفاده از روش های مدرن آبیاری، بالا بردن راندمان مزرعه، اصلاح سیستم آبیاری اراضی، صرفه جویی در مصرف آب، کاهش نیروی کارگری در مزرعه و بالا بردن محصول در واحد سطح احداث شده است.