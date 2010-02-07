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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۱۸

20 میلیارد ریال طرح صنعتی در نور به بهره برداری رسید

20 میلیارد ریال طرح صنعتی در نور به بهره برداری رسید

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با هفتمین روز از دهه فجر، دو پروژه صنعتی و معدنی با صرف اعتباری معادل 20 میلیارد ریال در شهرستان نور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر نور، رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این واحدها تعداد واحدهای فعال در شهرستان نور را 114 واحد اعلام کرد و اظهار داشت: این واحدها با سرمایه ای حدود 599 میلیارد ریال برای دو هزار و 881 نفر اشتغالزایی کرده اند.

مرتضی هاشم پور سهم شهرستان نور در طرح آمایش را سه طرح ایجادی اعلام کرد و افزود: مسئولان شهرستان تلاش کنند تا این سه طرح اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای صنعتی این شهرستان طرحهای سرمایه در گردش نیز بهره مند شده اند، تصریح کرد: دولت برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بازپرداخت تعدادی از واحدهای مشکل دار را تا یک سال استهمال داده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران افزود: در شهرستان نور طرح استهمال بازپرداخت تسهیلات شامل 22 واحد صنعتی شده است.

به گفته وی، در قالب طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده نیز 33 طرح با حجم سرمایه گذاری 324 میلیارد ریال و اشتغالزایی 884 نفر ایجاد شده است.

وی ادامه داد: تا کنون شش واحد صنعتی در قالب طرح بنگاه های زودبازده به بهره برداری رسیده و بقیه در مراحل مختلف قرار دارند.

کد مطلب 1031691

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