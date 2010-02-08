به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شریعتی عضو مستعفی شورای مرکزی حزب مشارکت که هفتم مردادماه، پس از حوادث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دستگیر و پس از صدور حکم قضایی چند سال حبس تعزیری ، با قرار وثیقه آزاد شد ؛ در پاسخ به خبرنگار سیاسی مهر گفت: برخی تصور می کنند که اظهارات من در دادگاه سوم شهریور به دلیل سپری کردن دوران بازداشت و زندان بوده ، درحالی که اکنون نیز به تمام آن اظهارات به عنوان تنها راهکار برون رفت اعتقاد و باور دارم.

وی با بیان اینکه برخی از افراد اظهارات دادگاه سوم شهریور مرا اعترافات و برخی هم تاکتیک سیاسی برای خروج از موقعیت دستگیری می نامیدند ، افزود: اما امروز پس از گذشت 5 ماه از آن زمان همچنان اعتقاد دارم که تنها راه برون رفت اصلاح طلبان از وضعیت فعلی بازگشت به همان نکات مهم در اظهارات دادگاه من است.

شریعتی با بیان اینکه امروز موضوع اصلی برای فعالان سیاسی باید حفظ و حراست از اصل نظام باشد، ادامه داد: تنها راه حل برای برون رفت از فتنه ، راه حل مبتنی بر گفتگو با حفظ همین چارچوب و در ضوابط قانونی است. اختلافات داخلی و بحران های اخیر موجب سوء استفاده دشمنان شده است و آنان از هر گامی که برای حل منازعه و استفاده از راه حل گفتگو باشد، دوری می کنند.

برای حل مسائل سیاسی فعلی با نگاه رو به آینده و مبتنی بر بصیرت سیاسی ، رقابت های سیاسی را باید در زیر چتر نظام و نه به شکل معارضه با اصل کلیت نظام یا در پیوند با خارج از فضای نظام انجام داد.

وی اظهار داشت: به اعتقاد من برای حل مسائل سیاسی فعلی با نگاه رو به آینده و مبتنی بر بصیرت سیاسی ، رقابت های سیاسی را باید در زیر چتر نظام و نه به شکل معارضه با اصل کلیت نظام یا در پیوند با خارج از فضای نظام انجام داد. عضو شورای مرکزی حزب مشارکت با تاکید بر اینکه اظهارات من در دادگاه امتداد اعتقادات من قبل از دستگیری، بوده است ، گفت: امروز پس از اینکه دادگاه به پایان رسیده و حکم خود را نیز گرفته ام و در آزادی بسر می برم همچنان بر این راه اعتقاد دارم و تصور می کنم هیچ راه حلی غیر از گفتگو برای حل این فتنه در ذیل قانون اساسی و همراه با مرزبندی با گروههای برانداز خارج نظام وجود ندارد.

شریعتی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نکته تحلیلی موجود در سخنانش ، گفت: روی سخنم با اصلاح طلبان است، برای محافظه کاران یا اصولگرایان پیشنهادی ندارم. لذا به اصلاح طلبان می گویم ما با دو نوع مدل حرکت سیاسی مواجه ایم و از ابتدا هم این گونه بوده است. اول جریان اصلاح طلبی متکی بر مدل های مقاومت مدنی و دوم اصلاح طلبی متکی بر روش های رایج و مشروع پارلمانتاریستی.

وی اظهار داشت: آنچه اکثریت اصلاح طلبان در گذشته و امروز به آن اعتقاد دارند و حتی با قرائت خاتمی نیز همواره همراه بوده است، استفاده از روش های اصلاح طلبی متکی بر روش پارلمانتاریستی است.

از زمان تحصن مجلس ششم و در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود که انحراف و شکاف های بسیار جدی در جریان اصلاح طلب به دو دسته حکومتی و غیر حکومتی اتفاق افتاد که این دو دسته ترجمان اصلاح طلب پارلمانتاریستی از یکسو و متکی بر مدل های خیابانی از سوی دیگر بود.

عضو مستعفی شورای مرکزی حزب مشارکت گفت: اصلاح طلبان واقعی در اوج محدودیت های موجود در آستانه انتخابات مجلس هفتم و تحصن مجلس ششم و وقایع آن سالها از خط مشی اصلاح طلبی متکی بر روش های پارلمانتاریستی عدول نکردند و حاضر به صدور اعلامیه و یا تحریم انتخابات هم نشدند. شریعتی ادامه داد: از همان زمان بود که انحراف و شکاف های بسیار جدی در جریان اصلاح طلب به دو دسته حکومتی و غیر حکومتی اتفاق افتاد که این دو دسته ترجمان اصلاح طلب پارلمانتاریستی از یکسو و متکی بر مدل های خیابانی یا مقاومت مدنی از سوی دیگر بود.

وی تاکید کرد: در هیچ جایی بنای اصلاح طلبان بر عبور از اصلاح طلبی اصیل یعنی مبتنی بر قانون و روش های پارلمانتاریستی نبود و برخلاف تحرکات یک جریان مشکوک ، این تفکر اصلاح طلبی به هیچ وجه مردم را به مقاومت مدنی و حضور خیابانی فرا نمی خواند.

عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت گفت: هنوز هم که هنوز است متوجه نشدم که برنامه حضور در خیابان از کجا نشات گرفت و چه کسی و بر مبنای چه تحلیلی این حضورهای خیابانی را به جریان اصلاح طلبی درون حاکمیت تحمیل کرد.

هزینه های سنگین جریانات اخیر نیز به دلیل همان انحراف و عبور بی منطق و بی سرانجام از فاز رقابت پارلمانتاریستی به مقاومت های مدنی و خیابانی است.

شریعتی می گوید: من نمی توانم از اتفاقاتی که در خیابان افتاده دفاع کنم، اما حتی می گویم ما به هیچ عنوان نه آمادگی تشکیلاتی برای ورود به مدل های مقاومت مدنی را داشتیم و نه صلاح بود که وارد این فاز شویم و هزینه های سنگین جریانات اخیر نیز به دلیل همان انحراف و عبور بی منطق و بی سرانجام از فاز رقابت پارلمانتاریستی به مقاومت های مدنی و خیابانی است. این روش راه حلی انحرافی برای حل مسئله و مشارکت سیاسی مردم و دریافت حق آنان بود.

عضو مستعفی شورای مرکزی حزب مشارکت به مهر گفت: امروز پس از گذشت 9 ماه عقلا و دلسوزان نظام به دنبال حل این فتنه و بازگشت به شیوه قبلی هستند. من معتقدم و امیدوارم به مدد خداوند امسال با آغاز دهه فجر به مسیر تفاهم، همدلی و گفتگو بازگردیم.

شریعتی با مطرح کردن این موضوع که "برخی از سران جریان های اعتراضی اخیر پس از گذشت 9 ماه این موضوع را مطرح می کنند که باید به قانون بازگشت" ، گفت: اگر قرار بود بعد از گذشت 9 ماه به قانون بازگردید از ابتدای جریان نیز می شد به قانون اساسی بازگشت و این همه هزینه هم نپرداخت!

من خودم را همچنان منتقد احمدی نژاد می دانم اما این دلیل نمی شود که رای مردم را نپذیرم. من از شب اول پس از برگزاری انتخابات به عنوان یک تحلیلگر سیاسی و فعال انتخاباتی می دانستم که هیچ تقلبی رخ نداده است.

وی افزود: باید به این سران جریان های اخیر بگویم که اگر مبنا قانون اساسی را قبول دارید باید به همه موضوعات آن وفادار باشید، اگر کسی احمدی نژاد را قبول ندارد باید از روش های پارلمانتاریستی استفاده کند. قانون اجازه نداده با اردوکشی خیابانی ، نظام در مقابل خواسته هایی که مبتنی بر قانون نیست کوتاه بیاید. شریعتی گفت: من خودم را همچنان منتقد احمدی نژاد می دانم اما این دلیل نمی شود که رای مردم را نپذیرم، من از شب اول پس از برگزاری انتخابات به عنوان یک تحلیلگر سیاسی و فعال انتخاباتی می دانستم که هیچ تقلبی رخ نداده است.

عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت تاکید کرد: تنها راه برون رفت از فتنه اخیر بازگشت از حرکت های مقاومت مدنی به اصلاح طلبی مشروع و قانونی مبتنی بر پارلمانتاریستی است.

شریعتی با اشاره به سخنان اخیر خاتمی افزود: باید در نقطه ای بایستیم که همه کسانی که وفادار به نظام هستند، نظر رهبری را به عنوان مرکز ثقل و ستون اصلی خیمه نظام بر نظر خود ترجیح دهند. چرا که این تصریح قانون اساسی است . عضو شورای مرکزی حزب مشارکت تاکید کرد: جمهوری اسلامی بدون مولفه های ولایت امر ، رهبری، رای مردم و مذهب رسمی کشور معنا ندارد.

وی با اشاره به قرار داشتن در آستانه 31 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از شهدای آن دوران یاد کرد و گفت: امیدوارم مجاهدت های شهدای قبل از پیروزی انقلاب و آنانی که دردفاع از میهن جان باختند سبب مقاوم تر شدن ریشه های انقلاب اسلامی شود.