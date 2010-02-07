بخش کشاورزی شهریار به 82 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد

ولی الله قره گوزلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در حال حاضر شهروندان شهریار به خصوص کشاورزان با کمبود آب شرب و کشاورزی مواجه هستند که در این راستا با همکاری مسئولان آب منطقه ای و شرکت آبفا باید فکری اساسی برای تامین آب مصرفی شود.

وی افزود: طبق بررسی ها مشخص شد که شمال شهر شهریار مستعد فضاهای مناسبی را برای انتقال آب دارد که در این راستا باید با همکاری دستگاه های مربوطه این اقدام هرچه سریعتر انجام شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: به منظور صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی، طرح آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی و زراعی این شهرستان اجرا شد.

قره گوزلی بیان داشت: قبل از فعالیت دولت نهم در شهریار تنها 500 هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفتند اما با طی فعالیت این دولت در 900 هکتار از اراضی شهریار آبیاری تحت فشار انجام شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهریار اعلام کرد: تاکنون هزار و 400 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفتند و امید می رود که تا پایان سال جاری این میزان افزایش مطلوبی داشته باشد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار عنوان کرد: برای تامین آب مورد شهرستان در بخشهای شرب و کشاوزی در مجموع 600 حلقه چاه در مناطق مختلف حفر شد اما باید این تعاد افزایش یابد.

وی ادامه داد: به تغییر سیستم آبیاری و مجهز کردن اراضی به آبیاری تحت فشار راندمان به 80 درصد می رسد.

میزان اعتبارات اختصاصی به بخش آب شهریار باید افزایش یابد

این مسئول یادآور شد: طبق بررسیها مشخص شد که بخش زراعت و باغبانی شهریار به 453 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که در این راستا 239 میلیون مترمکعب آب با حفر 600 حلقه چاه، 10 میلیون مترمکعب از قنوات و 80 میلیون مترمکعب از طریق سد کرج تامین شد.

قره گوزلی متذکر شد: سالیانه حدود 50 میلیارد تومان به شهرستان شهریار اختصاص می یابد که در این راستا باید بخشی از این اعتبارات برای فراهم کردن زیرساختهای تامین و انتقال آب هزینه شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار افزود: اگر در بخش کشاورزی لطمه ببینیم، به کشورهای دیگر وابسته می شویم که این امر وابستگی فرهنگی را به وجود می آورد.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.