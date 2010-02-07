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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۴۶

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ریشه فتنه را می خشکاند

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ریشه فتنه را می خشکاند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای تامین کرمان با اشاره به لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: حضور هوشیارانه مردم در این روز ریشه فتنه را می خشکاند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی انجم شعاع در جلسه شورای تامین کرمان خواستار حضور گسترده و حداکثری مردم در راهمپیمایی 22 بهمن و خشکاندن ریشه فتنه که منشا آن به استکبارجهانی باز می گردد، شد.

وی با اشاره به جریانها و فتنه های اخیر آشوبگران و معاندان نظام و اسلام گفت: حضور مردم در راهپیمایی نهم دی ماه امسال مشت محکمی بر یاوه گویی های دشمنان بود که با تکرار این حضور در 22 بهمن دست آشوبگران از خاک و میهمن اسلامی قطع می شود.

انجم شعاع بیان کرد: باید بگونه ای برنامه ریزی کنیم که زمینه حضور حداکثری مردم در این تجمع عظیم و پر شور انسانی فراهم شود.

فرماندار کرمان خاطرنشان کرد: کلیه تمهیدات لازم برای برپایی هرچه با شکوه تر راهپیمایی 22 بهمن و سردادن شعارهای دشمن هراس اندیشیده شده است.

انجم شعاع گفت: مردم ایران در تمامی مراسمهای ملی و مذهبی و در مقاطع حساس در تمامی صحنه ها حضور پر شوری داشته اند که امیدواریم در سال جاری این این حضور تکرار شود. 

کد مطلب 1031700

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