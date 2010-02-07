احساس تهدید در خانواده ها به معنای فقدان امنیت فرهنگی مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام رضا تقوی ظهر یکشنبه در جریان شورای فرهنگی عمومی استان فارس افزود: زمانی که خانواده ها نتوانند به راحتی و با آرامش خیال فرزندان خود را به جامعه واگذار کنند و دائم در فکر مشکلات پیش روی آنها باشند نشان از فقدان امنیت فرهنگی مطلوب است و باید در نظر داشت اگر این فضا مورد بررسی و توجه قرار نگیرد هرآنچه که توسط اساتید و معلمان انجام شده به هدر خواهد رفت.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه فرهنگ کلاسیک و عمومی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، افزود: فرهنگ کلاسیک به معنای تعلیمی بوده که از سوی مدرسان و معلمان به فرزندان جامعه صورت می گیرد از این رو باید هماهنگی لازم بین این نوع فرهنگی و فرهنگ عمومی ایجاد شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه همچنین بر لزوم جداسازی شورای فرهنگ عمومی استان فارس از شورای فرهنگ عمومی شیراز به منظور تسریع در تصمیم گیریها تاکید کرد.

در ادامه این جلسه معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس نیز گفت: اعتبارات فرهنگی مناسبی برای پنج سال آینده به استان فارس تخصیص یافته که با اولویت مصلی ها، مراکز علمیه و مساجد مصوب شده و امید می رود با این اعتبارات حرکتی جدی در امور فرهنگی فارس انجام شود.

محمد رضی حدائق با اشاره به ضرورتهای فرهنگسازی بیان کرد: زمانی می توان فرهنگی عمومی را شکل داد که فرهنگسازی در ابتدای امر از خود شورای فرهنگ عمومی شروع شود.

وی در ادامه بر لزوم هماهنگی و یکپارچگی در جریان فرهنگسازی و فرهنگی عمومی جامعه تاکید کرد.