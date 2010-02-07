رئیس سازمان تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر شهرکرد، معاون امور همانگی امور استان های سازمان تربیت بدنی کشور ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: در طی چهار سال اخیر کشور در بحث ورزش رشد چشمگیری داشته و زیرساخت های ورزشی در کشور فراهم شده است.

نجفی افزود: زیرساخت ها در کشور به موجب رشد منابع اعتباری بوده است اما در سال 88 به دلیل کسری بودجه اعتبارات کسری داشته است، اما روند رشد زیرساخت ها ورزشی در سطح کشور فراهم بوده است.

وی با بیان اینکه در طی دولت نهم بیش از 700 پروژه در سطح کشور تکمیل و افتتاح شده است، بیان داشت: امید است بتوانیم در زمینه ورزشی فضا را برای ورزشکاران فراهم کنیم.

نجفی با بیان اینکه اعتبارات در سال آینده به 330 میلیارد تومان در بخش ورزشی خواهد رسید اذعان داشت: با رشد این میزان اعتبار، بازگشتی به سال 88 خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سرانه ورزش در سراسر کشور یک متر است، تصریح کرد: سرانه ورزش استان چهارمحال و بختیاری 29 صدم است که سه دهم این سرانه کم است و عملا سرانه در این استان صفر است و با افزایش فضاهای ورزشی در استان در برنامه پنجم توسعه به 1.2 درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت ها ورزشی و... در سطح کشور فراهم می شود، یادآور شد: در نگهداری و بهره وری زیرساختها موفق نیستیم.

نجفی با بیان اینکه در دولت نهم هیئت های ورزشی در کشور 50 درصد رشد داشته است، یادآور شد: در استان چهارمحال و بختیاری تعداد هیئت های ورزشی 110 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در ورزش همگانی هزار و 200 برنامه در سطح کشور اجرا شده که 40 میلیون جمعیت در ورزش های همگانی شرکت کرده اند.

همچنین نماینده مجلس شهرستان بروجن بیان داشت: ورزش یک معقوله بین بخشی است و نیاز به همکاری دیگر دستگاه دارد.

برنا افزود: اگر مدیران استان در این امر مشارکت نکنند ورزش استان نمی تواند پاسخگو نیاز آحاد مردم در سطح استان باشد.

وی با بیان اینکه ورزش استانها با توجه به اصل 44 رو به خصوصی شدن حرکت می کند، بیان داشت: این استان ظرفیت در منابع سرمایه گذاری در امر ورزش را ندارد زیرا زیرساخت های منابع سرمایه گذاری کلان در این استان وجود ندارد و حتی در بخش شبه دولتی این استان با دیگر استان ها قابل مقایسه در خصوصی سازی نیست.

برنا خاطرنشان کرد: مهم ترین مقوله پیشرفت و توسعه ورزش استان در بحث شناخت استعدادیابی است.

رئیس سازمان تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ورزش لازمه سلامتی در جامعه است، یادآور شد: این سازمان از پیشنهادات علمی، آموزشی و پژوهشی در امر ورزش استقبال می کند.

محمود شمسی پور اذعان داشت: از خیرین استان خواستارم به جای مسجد سازی در مقوله ورزش دست به کار نیک زنند و از ورزشکاران و تیم های ورزشی حمایت کنند زیرا در صورت حمایت از ورزشکاران جامعه سالم و فرهنگی خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: هیئت های ورزش باید از شخص محوری خارج به برنامه محوری روآورن تا در صورت نبودن مسئول هئیت، هئیت ها دچار مشکل نشوند.

شمسی پور با بیان اینکه باید به ورزش بومی و محلی استان توجه بیشتری شود و با توجه به موقعیت ارتقا پیدا کند، یادآور شد: با پتانسیل های موجود استان حرف های بسیاری برای گفتن در امر ورزش در سطح کشور باشیم.

طی این مراسم محسن حسین میرزائی رئیس سازمان تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری تودیع و محمود شمسی پور به عنوان رئیس تربیت بدنی استان معرفی شد.