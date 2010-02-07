دشمن در نبرد فرهنگی به دنبال اضمحلال ارزشهای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمدتقی شاهچراغی عصر یکشنبه در جمع مدیران پایگاه های مقاومت ادارات و کارخانجات استان در ساری افزود: نبرد فرهنگی انقلاب اسلامی نقطه آغازی برای حرکت انسانهای آزاده در بستر انقلابی بوده که برای ویران کردن همه حاکمیتهای مادی و غیرمادی بروز و ظهور کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نظام سیاسی ایران یک حاکمیت فرهنگی خداجوی، استثنایی و متفاوت با همه نظام های سیاسی دنیا بوده و تنها نظام سیاسی است که حاکمیت ولایت فقیه به تنهایی در یک بخش و لایه جای می گیرد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی، نبرد فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی شعارها و اهداف مدنظر استکبار در ایران برای تخریب افکار و اعتقادات پاک است، تصریح کرد: دشمن با تهیه بستر تخریب در انتخابات برنامه ای برای به سرانجام رساندن نبرد فرهنگی خود صورت داده است.

شاهچراغی با بیان اینکه هم اکنون چهار خبرگزاری وابسته به کشورهای استکباری روزانه اقدام به انتشار خبر در مورد ضد ارزش و ایران اسلامی می کنند، یادآور شد: 90 درصد اخبار این شبکه ها در مورد ایران خلاف واقعیت بیرونی است.

وی با تاکید بر حضور پرشور مردم در حماسه 22 بهمن 88 افزود: دشمن زبون در این روز قصد دارد افکار جامعه را برای حضور کمرنگ در راهپیمایی میلیونی تضعیف کنند.

وی جایگزینی ارزش ها، سلطه گری و حرکت برون مرزی را از ویژگی های بروز نبرد فرهنگی در جامعه اسلامی بیان داشت و افزود: انقلاب اسلامی ایران برای احیاء دین، اخلاقیات، روشهای زندگی صحیح شکل گرفته است.

سرهنگ پاسدار مهدی قربانی، مسئول بسیج اداری و کارگری سپاه کربلای مازندران نیز با اشاره به عضویت 68 هزار کارمند و 75 هزار کارگر در پایگاه های مقاومت ادارات و کارخانجات استان اظهار داشت: هم اکنون 550 پایگاه مقاومت در ادارات و کارخانجات مازندران فعال هستند.