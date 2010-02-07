تمام محورهای ارتباطی استان مرکزی باز است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا خرمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: با آغاز بارش برف از سه روز گذشته تاکنون در اکثر شهرهای استان بیش از پنج هزار و 940 کیلومتر از راه‌ های روستایی استان برفروبی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین تاکنون بالغ بر دو هزار و 860 کیلومتر از راه‌ های روستایی استان نمک‌ پاشی شده است.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری استان مرکزی کل روستاهای دارای سکنه استان را یک هزار و 228 روستا برشمرد و ادامه داد: بیشترین ارتفاع برف با 40 سانتی‌ متر مربوط به شهر شازند و کمترین آن با پنج سانتی ‌متر مربوط به شهرهای آشتیان و تفرش بوده است ضمن اینکه در شهرهای ساوه و دلیجان بارشی صورت نگرفته است.

خرمی میانگین ارتفاع برف در استان را 16.5 سانتی ‌متر عنوان کرد.

به گفته وی هم اینک عملیات بازسازی جاده ‌ها توسط عوامل راهداری اداره کل راه و ترابری استان در حال اجرا است.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی وضعیت جوی شهرهای استان در حال حاضر در اکثر نقاط برفی و در برخی نقاط ابری و نیمه ابری است.