پنج هزار مشترک آملی برق دار شدند/ بهره برداری از 614 طرح برق رسانی

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس اداره توزیع برق شهرستان آمل از بهره برداری همزمان 614 طرح برق رسانی به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد.

رجبعلی طالبیان عصر یکشنبه در مراسم افتتاح نمادین طرح های توسعه و تقویت منطقه شادمحل و چاکسر آمل گفت: این طرح ها در بخش های توسعه و تقویت شبکه های برق شهرستان آمل اجرا و بهره برداری شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح ها که در یکسال گذشته اجرا و بهره برداری شد بیش از 19 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

وی اضافه کرد: این طرح ها به منظور کاهش ولتاژ برق؛ افزایش ظرفیت خطوط در زمان پیک مصرف و کاهش خاموشی های احتمالی اجرا شد.

رئیس اداره توزیع برق آمل افزود: با بهره برداری از این طرح ها بیش از پنج هزار مشترک شهری و روستایی آمل از مزایای این طرح ها بهره مند شدند.

طالبیان تصریح کرد: در منطقه شادمحل آمل 220 متر خط 20 کیلوولت و جابجایی شبکه فشار ضعیف برق اجرا شد و بیش از 150 میلیون ریال هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه در منطقه چاکسر آمل نیز برای کاهش ضعف ولتاژبرق در این منطقه 300 متر خط انتقال 20 کیلوولت و یک دستگاه ترانسفورماتور 315 کیلوولت آمپر نصب شد 9زینه اجرای این طرح را نیز بیش از 110 میلیون ریال اعلام کرد.

رئیس اداره توزیع برق آمل همچنین با اشاره به اینکه در قبل از انقلاب اسلامی تعداد مشترکان برق در این شهرستان 19 هزار و870 مشترک بوده است خاطرنشان کرد: این تعداد در بعد از انقلاب به 126 هزارو 442 هزار مشترک افزایش یافت.

طالبیان با اشاره به اینکه هم اکنون 146 هزارو 312 مشترک برق در این شهرستان هستند، یادآور شد: هم اکنون 84 هزار 315 مشتذک برق در این شهرستان شهری و 60 هزار 240 هزار مشترک برق روستایی هستند.