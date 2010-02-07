به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در پایان تمرین عصر امروز تیمش در جمع خبرنگاران در مورد دیدار دوشنبه استقلال برابر ذرت کاران در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی گفت: در جام حذفی هیچ تیمی در حاشیه امنیت ندارد و در مسابقات داخلی و خارجی همیشه جام حذفی، جام شگفتی‌ها بوده است، حتی در فوتبال انگلستان می بینید تیم‌های رده‌های پائین برابر تیم‌های مطرح پیروز می شوند.

وی افزود: خصوصیت اصلی جام حذفی این است که تیم‌های بی ادعا با تمام توان در آن به میدان می آیند تا مقابل تیم‌های بزرگ به نتایج خیره کننده ای دست یابند، ذرت کاران هم برای ما تیمی ناشناخته است و اطلاعات زیادی از آنها نداریم اما من معتقدم این تیم حتما عملکرد خوبی داشته است که توانسته به این مرحله جام حذفی صعود کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که احتمال دارد در بازی فردا(دوشنبه) برابر ذرت کاران از نفرات ذخیره خود استفاده کنید، تاکیدکرد: البته بین بازیکنان اصلی و ذخیره ما فاصله زیادی وجود ندارد و نفراتی که در مسابقات نیمکت نشین می شوند، از نفرات اصلی چیزی کمتر ندارد اما در این شرایط هم تمام توان خود را برای پیروزی در این دیدار به کار می بندیم.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه بازیکنان استقلال پس از شکست برابر پرسپولیس، با صحبت‌هایی کادرفنی از نظر روحی - روانی به شرایط مطلوب بازگشته‌اند، اظهار داشت: ما این دیدار را کاملا جدی می گیریم و اعتقاد داریم اگر تیم ذرت کاران را دست کم بگیریم، آنها می توانند برایمان دردسر ساز شده و در نهایت ما اسیر شگفتی‌های جام حذفی نشویم.

صمد مرفاوی در پایان از حضور هواداران در تمرینات روزهای گذشته استقلال و حمایت آنها از کادر مدیریت، فنی و بازیکنان تیم تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود فردا(دوشنبه) هم هواداران به ورزشگاه آزادی آمده تا به موفقیت تیم کمک کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذرت کاران پارس آباد در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 17 دوشنبه با قضاوت محمدرضا اکبریان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.