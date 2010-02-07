همایش تبیین نقش انقلاب اسلامی در سطح زندگی کارگران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در این همایش اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش تبین نقش جامعه کارگری در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تاثیرات انقلاب بر روی جامعه کارگری است.

پرویز سلطانی افزود: کارگران با اعتصابات و تعصب در کارخانه ها در دوران قبل از انقلاب نقش موثری در به وجود آمدن انقلاب داشته اند.

وی با بیان اینکه کارگران در ساختار توسعه کشور در بعد از انقلاب نیز نقش به سزایی داشته اند، بیان داشت: بعد از انقلاب به قشر کارگر اهمیت ویژه ای داده شده است و حقوق کارگران به طور ثابت مشخص شده است.

سلطانی اذعان داشت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در استان تنها هزار کارگر در واحدهای تولیدی مشغول به کار بودند هم اکنون این تعداد به 80 هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه رشد جامعه کارگری در سطح کشور 28 درصد است، بیان داشت: رشد جامعه کارگری در استان چهارمحال و بختیاری 38 درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در این همایش با بیان اینکه دهه فجر دهه افتخار است و باید قدر این دهه را دانست، بیان داشت: پایه اصلی پیشرفت کشور بر تلاش و فعالیت جامعه کارگری است.

رجبعلی صادقی افزود: در حال حاضر زیرساخت های توسعه ای در استان فراهم شده است و حال پیشرفت و توسعه را باید در مقوله های فرهنگی و علمی و.. داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کلید تداوم انقلاب در مولفه به وجود آمدن انقلاب است بیان داشت: پیشرفت استان در حول محور عدالت است و پیشرفت و محرومیت زدایی دو مقوله از هم جدانشدنی هستند.

صادقی با اشاره به استقرار صنایع مادر در استان خاطرنشان کرد: با استقرار این صنایع افق روشنی در استان رقم خواهد خورد که موجب به وجود آمدن مجموعه پایین دست خواهد شد و فرهنگ کارآفرینی یک ضرورت بسیار مهم برای استان و کشور است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی یادآور شد: دشمنان انقلاب در حال حاضر با استفاده از جنگ نرم می خواهند فکر شما را هدف قرار دهد و با تهاجم فرهنگی با انقلاب اسلامی به جنگ بپردازد.

وی با بیان اینکه ما باید حماسه انقلاب را نسل به نسل به نسل های دیگر انتقال دهیم، بیان داشت: برای حفظ انقلاب باید تمامی اقشار جامعه سهیم باشند.

شریف زاده با بیان اینکه انقلاب ما با شهید شدن چندین هزار نفر و ریختن خون شهدا به ثمر رسیده است، خاطرنشان کرد: مردم ما برای تامین ضروریات زندگی انقلاب نکرده اند بلکه برای حفظ ارزش ها و اعتقادات خود دست به انقلاب حماسه ای زده اند که نتیجه آن بعد از 31 سال هنوز زنده و پایدار است.

در پایان همایش از 31 کارگر نمونه در بخش های کارگر نمونه واحد، کارگروه نمونه، زن سرپرست خانوار نمونه و ورزشکار نمونه کارگر تجلیل شد.