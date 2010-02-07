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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

جشنواره ورزشهای همگانی ویژه بانوان در مشهد برگزار شد

جشنواره ورزشهای همگانی ویژه بانوان در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: جشنواره ورزش‌های همگانی ویژه بانوان به مناسبت دهه فجر در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ،جشنواره ورزش‌های همگانی ویژه بانوان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در رشته‌های دارت، طناب‌کشی و طناب زنی در تاریخ 14 بهمن ماه جاری توسط هیئت ورزش‌های همگانی استان خراسان رضوی، در محل مجموعه ورزشی مهران مشهد و با حضور بالغ بر دو هزار نفر شرکت کننده برگزار شد.

در پایان این جشنواره و در رشته طناب کشی تیم‌های نیرو و پارس در قسمت بزرگسالان به ترتیب به عناوین اول و دوم دست یافتند و در قسمت نوجوانان نیز تیم دبیرستان عرفان به مقام قهرمانی رسید.

همچنین در رشته دارت، خانم‌ها محبوبه حیدری، مریم محمدی و صدیقه مرندی به ترتیب موفق به کسب مقام اول تا سوم این رقابت‌ها شدند ضمن اینکه در رشته طناب زنی نیز خانم‌ها خاوری، صاحبی و رضوی موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند.

در انتها به تیم‌ها و نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز ارزنده‌ای از طرف هیئت ورزش‌های همگانی استان خراسان رضوی اهدا شد.

کد مطلب 1031737

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