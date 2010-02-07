جشنواره ورزشهای همگانی ویژه بانوان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ،جشنواره ورزشهای همگانی ویژه بانوان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در رشتههای دارت، طنابکشی و طناب زنی در تاریخ 14 بهمن ماه جاری توسط هیئت ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی، در محل مجموعه ورزشی مهران مشهد و با حضور بالغ بر دو هزار نفر شرکت کننده برگزار شد.
در پایان این جشنواره و در رشته طناب کشی تیمهای نیرو و پارس در قسمت بزرگسالان به ترتیب به عناوین اول و دوم دست یافتند و در قسمت نوجوانان نیز تیم دبیرستان عرفان به مقام قهرمانی رسید.
همچنین در رشته دارت، خانمها محبوبه حیدری، مریم محمدی و صدیقه مرندی به ترتیب موفق به کسب مقام اول تا سوم این رقابتها شدند ضمن اینکه در رشته طناب زنی نیز خانمها خاوری، صاحبی و رضوی موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند.
در انتها به تیمها و نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز ارزندهای از طرف هیئت ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی اهدا شد.
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