به گزارش خبرگزاری مهر، فهمیده میرزا رئیس مجلس ملی پاکستان با اشاره به مشترکات دینی،‌ فرهنگی و تاریخی دو کشور جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، بر حمایت مجلس ملی پاکستان از هرگونه توسعه مناسبات و همکاری‌ها بین بخش‌های مربوط به زنان دو کشور به ویژه در ابعاد قانونگذاری و نظارت بر قوانین حمایتی مصوب تاکید کرد و گفت: مجلس ملی پاکستان تلاش‌های گسترده‌ای را در جهت رفع چالش‌های فراروی زنان از قبیل بی‌سوادی، تروریزم، افراطی‌گری و بیکاری آغاز کرده و در این زمینه آمادگی دارد از تجارب و قوانین مهم مجلس شورای اسلامی برای تحقق اهداف خود بهره گیرد.

رئیس مجلس ملی پاکستان در ادامه ضمن ستایش ازاقدامات صورت گرفته در سطح مجلس شورای اسلامی و دولت در طول 30 سال گذشته برای ارتقا وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان جامعه ایران اظهار کرد: پیشرفت‌های قابل توجهی در ایران پس از انقلاب در زمینه بهبود وضعیت زنان به ویژه افزایش نرخ باسوادی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان حاصل شده که پاکستان از این پیشرفت‌ها بسیار خوشحال است.

وی در پایان خواستار افزایش هر چه بیشتر همکاری‌ها بین بخش زنان دو کشور در حوزه‌های قانونگذاری و اجرا شد.

در این دیدار همچنین طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی،‌ پاکستان را همسایه‌ای برادر و مسلمان خواند و با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و دینی دو کشور گفت: از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات به ویژه روابط بین زنان دو کشور باید کاملا بهره‌برداری کرد.

وی در ادامه به برخی از پیشرفت‌های حاصله در زمینه بهبود وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر اشاره کرد و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجارب مفید در این زمینه به پاکستان تاکید کرد.

در این دیدار همچنین خانم‌ها آلیا، اخوان بیطرف و شریعتی از دیگر اعضای فراکسیون زنان نیز حضور داشتند که همگی بر لزوم فعالتر شدن بخش‌های زنان دردو کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش همکاری‌ها ومراودات بین مجالس دو کشور تاکید کردند.

آلیا لزوم تشکیل جبهه متحد فرهنگی زنان در مقابل هجمه فرهنگی علیه زنان جهان اسلام در رسیدگی به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان کشورهای مسلمان در چارچوب این جبهه متحد را خواستار شد.

اخوان براستفاده از قابلیت‌های قانونی در دو کشور برای کمک به حل معضلات و چالش‌های فراروی زنان در جهان اسلام تاکید کرد و شریعتی نیز خواستار تلاش هر چه بیشتر زنان جوامع اسلامی برای تحقق اهداف متعالی اسلامی در زمینه زنان شد.