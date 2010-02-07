تجدیدخاطره نیروی هوایی با امام (ره)/ آزمایش موفق هواپیمای رادارگریز "سفره ماهی"

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده معاون هماهنگ‌ کننده نیروی هوایی ارتش در مراسم تجدید بیعت با آرمانهای والای رهبرکبیر انقلاب اسلامی اظهارداشت: بررسی ویژگی‌ها وشرایط دوران انقلاب به ویژه بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی(ره) نشان می‌دهد که تصمیم بیعت یک شبه اتخاذ نشده است و باید ریشه‌های عمیق‌تری داشته باشد.

وی افزود: شکل‌گیری پایگاه‌های انقلاب در پادگان‌هایی نظیر دزفول، همدان، شیراز و مشهد روشن می‌سازد که پیوند با مرجعیت دینی و لمس نتایج استکبار از جمله سلب اختیار در نیروی هوایی ارتش موجب تحولی شگرف شد.

نصیرزاده ادامه داد: هیچ یک از سردمداران رژیم پهلوی نمی‌توانست تصور کند که نیروی هوایی که در سیطره آمریکا بود در برابر امام سر تعظیم فرود بیاورد ولی حضور این عزیزان در مدرسه‌ علوی و بیعت تاریخی با امام، شکننده‌ترین ضربات را بر پایه‌های رژیم شاهنشاهی وارد کرد و از آن روز اعتماد متقابل میان مردم و نیروی هوایی تا به امروز پایدار مانده است.

وی همچنین با اشاره به خدمات نیروی هوایی ارتش در دوران جنگ تحمیلی، گفت: در دوران دفاع مقدس فصل زرینی از تاریخ انقلاب رقم خورد و از این دوران حماسه‌هایی مانند عملیات کمان 99، حمله به اچ 3، وادار کردن دشمن به تغییر محل برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، اسکورت نفتکش‌های ایرانی و تامین امنیت خلیج فارس و زمین‌گیر کردن خائنین به ملت در عملیات مرصاد را در کارنامه‌ سراسر درخشان نیروی هوایی ثبت شده است.

معاون هماهنگ‌ کننده نیروی هوایی ارتش با بیان این‌که " گذر از گردنه‌های تحریم دست ما را به دستاوردهایی رساند به طوری که در دوران سازندگی پس از جنگ غبار وابستگی از چهره‌ تخصصی نیروی هوایی زدوده شد" تصریح کرد: امروز در حوزه‌ های مختلفی نظیر ساخت هواپیما، مهمات هوشمند و تجهیزات پیچیده الکترونیکی موفق ظاهر شده‌ایم. امروز حضور در آسمان با هواپیمای صاعقه، دستیابی به پروازهایی با برد بلند و طراحی هواپیماهای رادارگریز از جمله افتخارات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: فرزندان جان برکف و آسمانی ملت در نیروی هوایی امروز آماده هستند و با توکل بر خدا و فرمانبرداری از فرماندهی کل قوا تا نثار آخرین قطره‌ خون خویش برای حفظ تمامیت ارضی ایران و آرمان‌های اسلام ناب‌محمدی ایستاده‌اند.

نصیرزاده همچنین درجمع خبرنگاران از آزمایش موفق نمونه تحقیقاتی نسل جدید و به روز هواپیمای رادارگریز با نام "هواپیمای سفره ماهی" خبر داد.

وی اضافه کرد: این هواپیما هم از نظر شکل و ظاهر و هم از نظر مواد به کار رفته در ساخت آن به گونه‌ای است که در رادارها منعکس و دیده نخواهد شد و این به دلیل بهره‌مندی از تکنولوژی بسیار بالا و پیشرفته است.

نصیرزاده همچنین با اشاره به اینکه " پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی، تولید انبوه این هواپیما آغاز خواهد شد" گفت: نمونه تحقیقاتی این هواپیما مطابق بر نمونه اصلی است که پرواز آزمایشی آن با موفقیت انجام شد و نتایج به دست آمده بسیار عالی بود و دقایق زیادی را در آسمان کشور پرواز کرد.

معاون هماهنگ‌ کننده نیروی هوایی ارتش خاطرنشان کرد: طراحی وساخت این هواپیما که به دلیل شکل ظاهری آن "سفره ماهی" نام گرفته است، 100 درصد داخلی است و ما به تدریج در حال تکمیل تحقیقات و کارایی این هواپیما به ویژه در زمینه نصب تجهیزات الکترونیکی و مهمات بر روی آن هستیم.

بنابراین گزارش، در این مراسم از جمعی از پیشکسوتان و پدیدآورندگان 19 بهمن 1357 تجلیل شد و جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه شهید ستاری به محل اقامت امام خمینی در مدرسه علوی در سال 57 ادای احترام کردند.