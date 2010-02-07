علاقمندی پاکستان به گسترش روابط اقتصادی و کشاورزی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار آقایی با اشاره به اشتراکات دیرینه تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان گفت: اشتراکات عمیق دو کشور اقتضاء میکند روابط فیمابین در زمینههای مختلف بیش از گذشته گسترش یابد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - پاکستان اهمیت گسترش و تقویت روابط پارلمانی فیمابین را یادآور شد و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از گسترش ارتباطات و همکاریهای دو کشور در تمامی عرصهها حمایت میکند.
آقایی با بیان اینکه ظرفیتهای تجاری و بازرگانی فراوانی برای تقویت مناسبات دوجانبه وجود دارد، تصریح کرد: پیشرفتهای اقتصادی و فناوری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای فراوانی برای گسترش مناسبات برادرانه دو کشور ایجاد کرده است که باید با برنامهریزی دقیق از آنها استفاده کرد.
در ادامه این ملاقات رئیس مجلس پاکستان با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری مهم در منطقه خواند و گفت: پاکستان علاقمند است روابط خود در تمام زمینهها به خصوص بخشهای اقتصادی و کشاورزی با ایران را گسترش دهد.
رئیس مجلس پاکستان برضرورت تبادل هیئتهای پارلمانی ایران و پاکستان تاکید کرد وافزود: اطمینان دارم رفت و آمدهای پارلمانی دو کشور در جهت تحکیم و تقویت منافع ملتها نقش بسزایی خواهد داشت.
در این دیدارهمچنین آقایان بادامچیان، اولیاء، سازدار، پشنگ و علی بنایی از اعضاء گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود و راههای گسترش روابط پارلمانی دو کشور پرداختند.
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