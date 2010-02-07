مداخلات خارجی در منطقه اثرات مخربی برای ایران و پاکستان داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دو کشور مهم هستند که در منطقه‌ای استراتژیک واقع شده‌اند و مناسبات دو کشور همه جانبه و فراگیر است.

متکی ضمن استراتژیک خواندن روابط دو کشور افزود: متاسفانه مداخله قدرت‌های خارجی در منطقه و به ویژه افغانستان اثرات مخربی برای ایران و پاکستان داشته و با وجود ناکامی این قدرت‌ها درافغانستان همچنان بر سیاست‌های غلط گذشته پافشاری می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ادامه داد: پتانسیل‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که نیازمند بررسی و تلاش بیشتر است.

فهمیده میرزا با تبریک سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: این انقلاب نه تنها در داخل ایران تغییر ایجاد کرد بلکه اثرات گسترده‌ای در دیگر کشورهای اسلامی داشت.

وی افزود: تصویر منفی که رسانه‌های غربی از ایران ترسیم می‌کنند پس از دیدار از این کشور تغییر می‌کند.

رئیس مجلس پاکستان با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور پاکستان بر گسترش ارتباطات دوستانه با جمهوری اسلامی ایران گفت: با تلاش دولت پاکستان برخی عوامل گروهک ریگی دستگیر و به ایران تحویل داده شده‌اند و تلاش برای اقدامات تکمیلی ادامه دارد.