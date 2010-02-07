شهرستان جوانرود با مشکل سرمایه گذاری مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جوانرود با تاکید بر جلب رضایت هرچه بیشتر مردم گفت: مشکل بیکاری شهرستان جوانرود باید با سرمایه گذاری بیشتر در عرصه های مختلف حل شود.

وی افزود: انسانیت، اخلاق، جوانمردی و دستاوردهای عظیم مادی و معنوی و تشکیل حکومت اسلامی نتیجه پایمردی همه زنان و مردان این مرز و بوم در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی است.

هاشمی بر خدمت رسانی هرچه بیشتر مسئولان به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: اساس نظام خدمت به مردم است و مقام معظم رهبری و رئیس جمهور همواره بر این موضوع تاکید فراوان داشته اند.

در ادامه جلسه مقرر شد: تا پروژه 800 واحدی مسکن مهر جوانرود تا پایان سال جاری به پیشرفت فیزیکی 15 درصدی برسد.

انتخاب پیمانکار مناسب برای پروژه 9.5 هکتاری مسکن مهر تا 15 اسفند ماه، رفع مشکل بافت فرسوده شهر جوانرود، احداث دفتر امور آب شهرستان و پیگیری احداث مجتمع اداری برای بخشها و شهر جوانرود از دیگر مصوبات این جلسه بود.

استاندار کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه و پس از سفر به شهرستان پاوه عازم شهرستان جوانرود شد تا در ایام مبارک دهه فجر ضمن افتتاح چند پروژه عمرانی و رفاهی به مشکلات مردم این شهرستان رسیدگی کند.

استاندار کرمانشاه ابتدا با حضور در منزل شهید یزدان زنوری و شهید جمشید شادمانی با خانواده های این دوشهید جنگ تحمیلی دیدار و گفتگو کرد.

در این مراسم هاشمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی از مدیران خواست تا دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران را جز برنامه های خود قرار داده و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی نمایند.

پس از آن با حضوراستاندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان، پروژه 42 واحدی بنیاد مسکن با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

همچنین 74 پروژه مخابراتی با اعتبار 27 میلیارد تومان در این روز افتتاح شد.

بازدید از بازارچه مرزی جوانرود از دیگر برنامه های استاندار دراین سفر بود.