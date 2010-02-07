مخالفت با تمرین تیم ذرت کاران در دستگردی/ دیدار با مرفاوی و تماشای تمرین استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله پناهی سرمربی تیم فوتبال ذرت کاران پارس آباد عصر امروز در ورزشگاه دستگردی حاضر شد و از مسئولان این ورزشگاه درخواست کرد تا تیمش آخرین تمرین آماده سازی خود پیش از دیدار با استقلال را در زمین چمن این ورزشگاه برگزار کند اما مسئولان ورزشگاه با این درخواست مخالفت کردند.

براین اساس وی برای دقایقی تمرین استقلال را از نزدیک تماشا کرد و سپس از پایان این تمرین برای دقایقی با صمد مرفاوی سرمربی آبی پوشان گفتگو کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذرت کاران پارس آباد در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 17 دوشنبه با قضاوت محمدرضا اکبریان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.